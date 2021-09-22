У МВС заявили, що по автомобілю Шефіра стріляли особливими кулями
Автомобіль Шефіра було обстріляно кулями угорського виробництва 7,62 калібру
За словами Єніна, автомобіль Шефіра було обстріляно кулями угорського виробництва 7,62 калібру.
Правоохоронці намагаються встановити, яким чином набої могли потрапити на територію України.
«Це калібр 7,62. Такі набої не випускають на території України, виробництва Угорщини. Ми намагаємося встановити можливі часові рамки їх ввезення в Україну та потенційних постачальників. Не виключаємо контрабандний шлях їх потрапляння в Україну», – заявив перший заступник голови МВС.
Єнін додав, що невідомий здійснював одиночні постріли. Загалом правоохоронці вилучили близько 20 гільз.
«Нами вилучено близько 20 гільз. 12 куль вразили автомобіль, 2 кулі вилучили з тіла потерпілого. Хотів би звернути увагу на те, що кулями пронизано фактично все тіло автомобіля... Ми вже підтвердили факт, що стрільба відбувалася одиночними пострілами», – відзначив посадовець.
Нагадаємо, Дмитро Разумков не пов’язує замах на Сергія Шефіра із боротьбою проти олігархів.
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Як повідомив журналістам глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, на Шефіра влаштували засідку в лісі.
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Зазначимо, що раніше з'явилися фото обстріляної машини Сергія Шефіра. Відомо, що Шефір часто їздить за кермом сам і не має охорони.
Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.
За даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів.