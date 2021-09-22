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    У МВС заявили, що по автомобілю Шефіра стріляли особливими кулями

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    Автомобіль Шефіра обстріляли кулями, які виготовили в Угорщині - У МВС заявили, що по автомобілю Шефіра стріляли особливими кулями
    Автомобіль Шефіра обстріляли кулями, які виготовили в Угорщині
    Фото з відкритих джерел

    Автомобіль Шефіра було обстріляно кулями угорського виробництва 7,62 калібру

    Правоохоронці вилучили близько 20 гільз з місця замаху на життя першого помічника президента України Сергія Шефіра. Усі набої були угорського виробництва. Про це заявив перший заступник голови МВС України Євгеній Єнін.

    За словами Єніна, автомобіль Шефіра було обстріляно кулями угорського виробництва 7,62 калібру.

    Правоохоронці намагаються встановити, яким чином набої могли потрапити на територію України.

    «Це калібр 7,62. Такі набої не випускають на території України, виробництва Угорщини. Ми намагаємося встановити можливі часові рамки їх ввезення в Україну та потенційних постачальників. Не виключаємо контрабандний шлях їх потрапляння в Україну», – заявив перший заступник голови МВС.

    Єнін додав, що невідомий здійснював одиночні постріли. Загалом правоохоронці вилучили близько 20 гільз.

    «Нами вилучено близько 20 гільз. 12 куль вразили автомобіль, 2 кулі вилучили з тіла потерпілого. Хотів би звернути увагу на те, що кулями пронизано фактично все тіло автомобіля... Ми вже підтвердили факт, що стрільба відбувалася одиночними пострілами», – відзначив посадовець.

    Нагадаємо, Дмитро Разумков не пов’язує замах на Сергія Шефіра із боротьбою проти олігархів.

    Раніше сьогодні Зеленський із США відреагував на розстріл авто Шефіра. Згодом Зеленський назвав свою версію замаху на Шефіра.

    Нагадаємо, головлікар «Феофанії» Ігор Семенов розповів про стан водія Олександра Іванько, який постраждав сьогодні при замаху на Сергія Шефіра.

    Як повідомив журналістам глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, на Шефіра влаштували засідку в лісі.

    Глава МВС заявив, що Шефіра планували не налякати, а саме вбити.

    Зазначимо, що раніше з'явилися фото обстріляної машини Сергія Шефіра. Відомо, що Шефір часто їздить за кермом сам і не має охорони.

    Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

    За даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів.

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    Теги: МВС обстріл машини автомобіль ліс Сергій Шефір
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    У МВС заявили, що по автомобілю Шефіра стріляли особливими кулями