У МВС заявили, що по автомобілю Шефіра стріляли особливими кулями

Автомобіль Шефіра обстріляли кулями, які виготовили в Угорщині

Автомобіль Шефіра було обстріляно кулями угорського виробництва 7,62 калібру

Правоохоронці вилучили близько 20 гільз з місця замаху на життя першого помічника президента України Сергія Шефіра. Усі набої були угорського виробництва. Про це заявив перший заступник голови МВС України Євгеній Єнін.

За словами Єніна, автомобіль Шефіра було обстріляно кулями угорського виробництва 7,62 калібру.

Правоохоронці намагаються встановити, яким чином набої могли потрапити на територію України.

«Це калібр 7,62. Такі набої не випускають на території України, виробництва Угорщини. Ми намагаємося встановити можливі часові рамки їх ввезення в Україну та потенційних постачальників. Не виключаємо контрабандний шлях їх потрапляння в Україну», – заявив перший заступник голови МВС.

Єнін додав, що невідомий здійснював одиночні постріли. Загалом правоохоронці вилучили близько 20 гільз.

«Нами вилучено близько 20 гільз. 12 куль вразили автомобіль, 2 кулі вилучили з тіла потерпілого. Хотів би звернути увагу на те, що кулями пронизано фактично все тіло автомобіля... Ми вже підтвердили факт, що стрільба відбувалася одиночними пострілами», – відзначив посадовець.