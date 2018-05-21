Поліція пропонує Раді посилити відповідальність за кіберзлочини

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Кіберзлочинці завдають колосальних втрат будь-якій державі: мова про мільярдні збитки

Відповідальність за вчинення протиправних дій у мережі інтернет необхідно посилити.

Про це заявив глава Департаменту кіберполіції Національної поліції Сергій Демедюк, повідомляє прес-служба МВС.

«Кіберзлочинці завдають колосальних втрат будь-якій державі. Мова про мільярдні збитки. А тому умовний термін до п'яти років і штраф за такі дії - абсолютно несправедливе покарання», - наголосив посадовець.

За його словами, у Верховній Раді вже зареєстровано законопроект №8304, який має посилити відповідальність за кіберзлочини. Змінами пропонується за кіберзлочини встановити покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Крім того, заплановано збільшення розміру штрафу за створення і поширення шкідливого програмного забезпечення.

Крім того, зазначив Демедюк, Департамент кіберполіції ініціює низку змін до законодавства у сфері забезпечення безпеки у кіберпросторі. Першочергові з них стосуватимуться обов'язків і правил для постачальників контенту, зокрема покладення обов’язків на провайдерів інтернет-зв’язку із зберігання та логування незаконних процесів, які відбуваються у Мережі. Передбачається, що зберігання такої інформації відбуватиметься за запитом правоохоронних органів та триватиме до 90 діб.

«Ми плануємо закривати доступ до конкретно взятої інформації. У змінах до закону про телекомунікації ми якраз і визначимо, яким чином це потрібно буде зробити», - підкреслив посадовець.

Очільник кіберполіції зауважив, що подібна система існує в США та багатьох країнах Європи, серед яких Німеччина, Велика Британія, Італія, Швейцарія.

«Сама процедура блокування - як тимчасова або часткова, так і постійна - має існувати. Я не думаю, що хтось буде проти заборони на поширення дитячої порнографії, закликів до війни, тероризму, екстремізму та інших подібних речей. Це буде цілком конкретний перелік злочинів, передбачених у європейській Конвенції. Не більше», - наголосив Демедюк.