Під судом у Сімферополі силовики затримали 19 кримських татар

Серед затриманих чимало жінок

Під будівлею підконтрольного Росії Кримського гарнізонного військового суду в Сімферополі силовики затримали 19 осіб. Вони прийшли в якості слухачів на засідання з апеляції на вирок фігурантам Червоногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір». Про це повідомляє пресслужба громадської огранізації «Кримська солідарність» на сторінці у Facebook.

Поліція знову затримала 19 кримських татар біля суду в Сімферополі. Серед затриманих чимало жінок.

До затриманих відмовилися допустити адвоката Назима Шейхмамбетова. Вказується, що юрист вже звернувся зі скаргою до прокуратури Криму.

Затримані біля Кримського гарнізонного військового суду слухачі масово пишуть скарги на дії співробітників правоохоронних органів до прокуратури центрального району Сімферополя.

Нагадаємо, раніше вранці 29 жовтня в окупованому Сімферополі затримали 30 осіб, які прийшли під Кримський гарнізонний військовий суд, щоб підтримати своїх співвітчизників, яким у російському суді дали по 12-17 років ув'язнення у справі Хізб ут-Тахрір.

До слова, Порошенко взяв під опіку родину політв’язня Нарімана Джелялова.

Нагадаємо, сьогодні Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону (Російська Федерація) виніс вироки ще чотирьом кримським татарам, яких звинуватили в нібито тероризмі. Наші співгромадяни отримали тривалі терміни відбування покарання в колонії суворого режиму: Сейтумер Сейтумеров – 17 років, Осман Сейтумеров – 14 років, Рустем Сейтмеметов – 13 років, Амет Сулейманов – 12 років.

Раніше омбудсмен Денісова розповіла про нелюдські умови утримання кримських татар в РФ.

Як повідомлялося, у Росії та тимчасово окупованому Криму 11 жовтня відбулися три судові засідання у справах стосовно незаконно затриманих громадян України.



