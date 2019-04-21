Поліція розслідує стрілянину в Кам’янському як замах на вбивство активіста



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Місце стрілянини у Кам'янському

Внаслідок стрілянини постраждало троє людей

Поліція відкрила кримінальне провадження через стрілянину в центрі Кам’янського, внаслідок якої постраждало троє людей.

Про це «Радіо Свобода» повідомили в суботу ввечері в Кам’янському відділі поліції.

Кримінальне провадження відкрите за частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України – «замах на вбивство».

У мережі з’явилося відео нібито з місця події, але самого інциденту на ньому не зафіксовано. Є лише звуки пострілів і крики про допомогу.

Нагадаємо, за попередньою інформацією, у Кам'янському невідомі із автомобіля здійснили у бік 33-річного чоловіка постріл. Потерпілий отримав поранення та був госпіталізований до лікарні. Також внаслідок стрільби постраждали ще двоє перехожих - чоловік та жінка, яким на місці надана первинна медична допомога. Їх стан задовільний.