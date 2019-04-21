  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    Поліція розслідує стрілянину в Кам’янському як замах на вбивство активіста

    • Розсилка
    Місце стрілянини у Кам'янському - Поліція розслідує стрілянину в Кам’янському як замах на вбивство активіста
    Місце стрілянини у Кам'янському

    Внаслідок стрілянини постраждало троє людей

    Поліція відкрила кримінальне провадження через стрілянину в центрі Кам’янського, внаслідок якої постраждало троє людей.

    Про це «Радіо Свобода» повідомили в суботу ввечері в Кам’янському відділі поліції.

    Кримінальне провадження відкрите за частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України – «замах на вбивство».

    У мережі з’явилося відео нібито з місця події, але самого інциденту на ньому не зафіксовано. Є лише звуки пострілів і крики про допомогу.

    Нагадаємо, за попередньою інформацією, у Кам'янському невідомі із автомобіля здійснили у бік 33-річного чоловіка постріл. Потерпілий отримав поранення та був госпіталізований до лікарні. Також внаслідок стрільби постраждали ще двоє перехожих - чоловік та жінка, яким на місці надана первинна медична допомога. Їх стан задовільний.

    Читайте також
    Національна поліція України кримінал вбивство напад активісти Дніпропетровщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ