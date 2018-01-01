Поліція вилучила понад вісім тонн сурогатного спирту

Вартість вилученої продукції сягає понад 2 мільйони гривень

В Києві, Чернігівській та Сумських областях поліція викрила підпільні виробництва фальсифікованого алкоголю. Поро це повідомляється на сторінці Департаменту захисту економіки Національної поліції України. Всі підпільні виробництва знаходились у гаражних приміщеннях, де «кущовим» методом виготовляли «горілку»,



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Вартість вилученої продукції сягає понад 2 мільйони гривень

В Києві, Чернігівській та Сумських областях поліція викрила підпільні виробництва фальсифікованого алкоголю.

Поро це повідомляється на сторінці Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Всі підпільні виробництва знаходились у гаражних приміщеннях, де «кущовим» методом виготовляли «горілку», «коньяк», а також алкоголь відомих світових брендів. Для збуту фальсифікату бутлегери використовували підроблені марки акцизного податку України.

Так, у Чернігівській області під час санкціонованих обшуків поліцейські вилучили три тонни спирту та дві тонни готової до реалізації алкогольної продукції, а у Сумській області – 530 літрів.

У Києві оперативники управління захисту економіки та слідчі також «накрили» підпільне виробництво. На момент появи правоохоронців відбувалося завантаження сурогатного алкоголю. З цеху та автомобілів було вилучено 1,8 тонн «горілки», «коньяку» та 880 літрів спирту.

Крім того, справу щодо столичного організатора нелегального виробництва алкоголю скеровано до суду. Щоб унеможливити потрапляння сторонніх осіб, зловмисник розмістив цех у промзоні Дарницького району. Само ж виробництво знаходилось на першому поверсі напівзруйнованої двохповерхової нежитлової будівлі.

Вартість вилученої продукції сягає понад 2 мільйони гривень.

За організацію підпільного виробництво алкогольної продукції фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.