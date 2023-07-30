Учителька в окупованому Криму атакувала військкомат

Жінка дістала зі своєї торбинки коктейль Молотова і кинула у бік військкомату

Учительку російської мови та літератури затримано в Криму за спробу підпалу військкомату в Феодосії. Про це повідомляє російське видання Baza.

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29 липня близько 18 години 51-річна Тетяна прийшла до будівлі військового комісаріату на Земській вулиці. Підійшовши до будинку, жінка дістала зі своєї торбинки коктейль Молотова і кинула у бік військкомату. Пляшка впала на асфальт і розбилася біля будівлі. Проте жодної шкоди пожежа не завдала: біля військкомату лише трохи було обпалено асфальт.

Жінку затримала туристична група, що проходила повз: там було двоє військових, які швидко зреагували і зловили її. За словами очевидців, під час кидка коктейлю Молотова жінка розмовляла телефоном. Коли її спіймали, вона голосно кричала у слухавку фразу «мене прийняли». Також після кидка Тетяна невдало стала на асфальт, що горить, і в неї зайнялося взуття.

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Тетяну передали поліцейським, які охороняли військкомат. Її одразу доправили на допит до співробітників спецслужб. З’ясувалося, що завдання підпалити військкомат вона отримала від невідомого куратора у «Телеграмі».

Нагадаємо, російська влада підготувала подарунок громадянам, не хочуть воювати в Україні. Так, депутати країни-агресора уже підготували пакет поправок, що радикально збільшить штрафи для тих, хто ухиляється від відвідування військкоматів та служби в армії.