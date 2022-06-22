Повідомлено про підозру російському кату, що вибивав дані про українських військових

На Чернігівщині російський військовий ледь не забив до смерті місцевого мешканця

Правоохоронці встановили особу російського військового, який на Чернігівщині у березні катував місцевого мешканця і вибивав дані про українських військових. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури військовослужбовцю збройних сил РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 6 березня підозрюваний віддав наказ підлеглим доставити до магазину в селі Слобода місцевого мешканця з метою отримання від нього відомостей про розташування та переховування військовослужбовців Збройних сил України.

Після того, як потерпілого привезли до магазину, підозрюваний упродовж 30 хвилин бив чоловіка дерев'яним руків'ям від лопати по нирках, ногах та інших частинах тіла, спричинивши йому сильний фізичний біль. Не отримавши необхідної інформації, він залишив приміщення і віддав наказ підлеглим продовжити знущання над чоловіком.

Повернувшись, підозрюваний продовжив сам бити чоловіка металевою ніжкою від стільця, погрожував вбити дружину та сина, а потім вилив на потерпілого три пляшки легкозаймистої рідини та погрожував підпалити.

Такими діями військовослужбовець РФ порушив вимоги Женевської конвенції, що стосується жертв міжнародних збройних конфліктів.

Досудове розслідування за вказаним фактом здійснюється слідчим відділом Управління СБУ в Чернігівській області.