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    Події в Україні

    Стало відомо, де РФ утримує більшу частину українських військовополонених

    Найбільші складнощі виникли зі звільненням командного складу - Стало відомо, де РФ утримує більшу частину українських військовополонених
    Найбільші складнощі виникли зі звільненням командного складу
    фото з відкритих джерел

    Основна частина військовополонених знаходиться у таборі в смт Оленівка

    Місцезнаходження майже всіх українських військовополонених добре відома українській стороні. Їхнє звільнення проводиться поетапно. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України, керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

    Основна частина військовополонених знаходиться у таборі для військовополонених на території окупованого смт Оленівка Донецької області. Періодично певних людей звідти вивозять для проведення слідчих дій.

    «Про долю всіх цих людей нам добре відомо, ми знаємо, де вони – це питання завжди є на контролі, і ми це відстежуємо. І не тільки відстежуємо, а й вживаємо заходів для їхнього реального повернення. Дочекайтеся трохи і я впевнений, що скоро самі побачите все», – сказав Буданов.

    На питання про конкретні дати обміну начальний ГУР відповів, що «про це рано говорити», але повідомив, що він ведеться поетапно. Найбільші складнощі виникли зі звільненням командного складу.

    "Йдеться про поетапний обмін цими полоненими. Я абсолютно відверто кажу: це не буде обмін за один раз на даному етапі. Це буде в кілька етапів здійснено. Невеликі обміни йдуть постійно... Найближчим часом ми сподіваємося звільнити більш-менш значну кількість наших полонених, і про це одразу буде повідомлено у ЗМІ», – додав керівник Координаційного штабу.

    Раніше повідомлялося, що Росія незаконно утримує у в'язницях 1,5 тис. цивільних українців, а визнає, що тримає у полоні лише 120 цивільних.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Стало відомо, де РФ утримує більшу частину українських військовополонених