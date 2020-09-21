Правоохоронці готують три підозри лідеру С14



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Проти очільника С14 Євгена Карася відкрили три кримінальних провадження

Дві справи стосуються подій 2018 року

Правоохоронці готують підозри очільнику націоналістичної організації С14 Євгену Карасю

Як повідомляє «Страна» з посиланням на джерела в правоохоронних органах, справ, за якими збираються притягнути до відповідальності Карася, три.

Перший епізод - атака на київський офіс «Союзу православних журналістів», другий - напад в Житомирі на адвоката Андрія Гожія, який захищає журналіста Василя Муравицького.

Обидва інциденти сталися в 2018 році. 25 січня радикали увірвалися в офіс «Союзу православних журналістів» недалеко від Софійської площі в Києві. Їх було близько тридцяти чоловік.

Співробітники викликали поліцію. А націоналісти покинули приміщення, прихопивши з собою жорсткий диск одного з комп'ютерів, а також взявши кілька брошур зі столу

Уже через кілька днів було відкрито кримінальну справу за статтею 162 КК «Незаконне проникнення до житла чи іншого приміщення». Санкція - штраф, виправні роботи або до трьох років ув'язнення.

Друга справа - це напад на адвоката Андрія Гожія і журналіста Андрія Лактіонова в Житомирі 28 вересня 2018 року. Це сталося на суді у справі журналіста Василя Муравицького, якого звинувачують в зраді.

Справу порушено за двома статтями - 398 ч.2 Кримінального кодексу (насильство проти адвоката) і 345-1 ч.2 (напад на журналіста).

Також даний випадок увійшов в звіт Верховного комісара ООН з прав людини.

Як з'ясувала «Страна», у справі «Союзу православних журналістів» не так давно пішла активізація - співробітників сайту викликали в поліцію для впізнання Карася та інших осіб, які вломилися в офіс два роки тому.

Сам глава С14 також був присутній на упізнанні.

Щодо нападу в Житомирі, то останні зрушення у цій справі спостерігалися ще минулого літа. Прокуратура області визнала, що поліція неналежним чином веде розслідування. І заявили, що перевірить цей факт. Правда, з тих пір про результати перевірки нічого невідомо.

«Справа триває два роки. За цей час я взяв участь в 3-х слідчих діях: 2 допити і 1 слідчий експеримент - показував куди мене били», - розповів «Стране» адвокат Андрій Гожий.

Про те, що Карася готують підозра щодо нападу в суді Житомира, адвокат не підтвердив, і не спростував, пояснивши таємницею слідства.

При цьому джерела в правоохоронних органах підтвердили «Стране» активізацію обох зазначених справ - і по СПР, і по Житомиру (в останньому випадку у справі проходить також соратник Карася Мазур). А також повідомили, що готуються документи щодо ще одного інциденту, пов'язаного з С14. Тобто проти Карася можуть висунути в цілому не два, а три підозри.

Він не став розкривати суть третьої справи.