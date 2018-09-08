Правоохоронці знайшли втікача з Лук’янівського СІЗО. Він нікуди не тікав



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Пушкін

В’язень не тікав, але заховався у підвалі СІЗО

Правоохоронці знайшли Віталія Пушкіна, який за повідомленням поліції Києва втік зі слідчого ізолятора у Києві. Виявилося, що він нікуди не тікав.

Про це повідомив колишній глава Державної пенітенціарної служби Сергій Старенький.

«У підвалі СІЗО знайдено в'язня Пушкіна! Ховався серед будівельного сміття більше двох діб», - написав він у Facebook.

Нагадаємо, Пушкін Віталій Володимирович 1999 року народження, мешканець Київської області, засуджений за вчинення умисного вбивства, втік із Київського слідчого ізолятору (Лук'янівського СІЗО). Поліція оприлюднила фото втікача та повідомила його прикмети: зріст 165 см, худорлява статура, русяве волосся, овальне обличчя, високий лоб, прямі брови, карі очі, широкий ніс, тонкі губи.