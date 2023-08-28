Фітнес-тренер плюнув у військового, коли той попросив документи (відео)

Фітнес-тренер звинуватив військового у тому, що він нібито за гроші «кошмарить пацанів»

У Полтаві стався черговий скандал, фітнес-тренер нагрубив та принизив військовослужбовця Олександра Мацька, коли той попросив показати документи. Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

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Фітнес-тренер із Полтави Роман Заволока разом із товаришем вступив у словесну суперечку з військовослужбовцем. Олександр заявив, що він після контузії, проте його не звільнили зі служби, а перевели працювати до військкомату.

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Фітнес-тренер із Полтави Роман Заволока фото з відкритих джерел

Натомість фітнес-тренер замість того, щоб виявити повагу заявив, що військовослужбовець «сам винен, що потрапив на гачок» та за гроші «кошмарить пацанів». Військовослужбовець спробував відповісти опоненту, проте той почав ще більше грубити.

«Що ти ще скажеш, гусак лапчастий? Ти ж військовий, на**й, ти ганьбиш форму, дебілоїд тупорилий» – заявив Роман Заволока, після чого плюнув у військовослужбовця в присутності його товаришів і показав середній палець.

Коли колеги Олександра Мацька, які до цього стояли осторонь, підійшли вступитися, Роман Заволока не заспокоївся, а лише намагався посилити конфлікт фразами «а що таке» і «ну давай, хочеш ударити мене, давай». Проте військові не повелися на його провокації, пообіцявши, що фітнес-тренер відповість за свій плювок одразу перемоги, але й ця фраза не влаштувала хлопця.

«(Відповім – «Главком»), коли виграєте, так? Коли всіх уб’єте там, а потім нас уб’єте, так?», – гнівно вигукував фітнес-тренер разом із товаришем.

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Ймовірно, причиною конфлікту стала спроба вручити повістку полтавському фітнес-тренеру. У ході словесної суперечки він згадав, що вважає Олександра та його товаришів по службі «липовими» і нібито той не показав документи, хоча військовий затверджував протилежне.

Також відомо, що Олександр Мацько минулого року на Харківському напрямку підірвався на міні у бронемашині. Воїн отримав серйозну контузію, опіки та пошкодження ніг. Після тривалої реабілітації йому привласнили другу групу інвалідності та перевели з бойової частини проходити службу до військкомату.

До слова, поліція поки що ніяк не відреагувала на інцидент.