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    Кримінал

    Прикордонники в аеропорту «Харків» затримали шахрайку

    Жінка перебувала у розшуку за шахрайство
    У вівторок, 6 лютого, в аеропорту «Харків» під час здійснення заходів прикордонного контролю пасажирів рейсу «Варшава-Харків» співробітники Держприкордонслужби виявили громадянку України 1998 року народження, яка перебувала у розшуку. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ. Як з’ясувалося, жінку розшукували правоохоронні
    • Сьогодні, 09:36
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    Жінка перебувала у розшуку за шахрайство

    У вівторок, 6 лютого, в аеропорту «Харків» під час здійснення заходів прикордонного контролю пасажирів рейсу «Варшава-Харків» співробітники Держприкордонслужби виявили громадянку України 1998 року народження, яка перебувала у розшуку. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

    Як з’ясувалося, жінку розшукували правоохоронні органи за скоєння кримінального злочину, а саме за шахрайство.

    Наразі нашу співвітчизницю затримано. За даним фактом, поінформовано представників Національної поліції.

    Як повідомлялося, прикордонники виявили протягом останнього місяця понад 440 підроблених, недійсних та чужих документів.

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