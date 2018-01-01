Прикордонники в аеропорту «Харків» затримали шахрайку

Жінка перебувала у розшуку за шахрайство

У вівторок, 6 лютого, в аеропорту «Харків» під час здійснення заходів прикордонного контролю пасажирів рейсу «Варшава-Харків» співробітники Держприкордонслужби виявили громадянку України 1998 року народження, яка перебувала у розшуку. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ. Як з’ясувалося, жінку розшукували правоохоронні



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Жінка перебувала у розшуку за шахрайство

У вівторок, 6 лютого, в аеропорту «Харків» під час здійснення заходів прикордонного контролю пасажирів рейсу «Варшава-Харків» співробітники Держприкордонслужби виявили громадянку України 1998 року народження, яка перебувала у розшуку. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Як з’ясувалося, жінку розшукували правоохоронні органи за скоєння кримінального злочину, а саме за шахрайство.

Наразі нашу співвітчизницю затримано. За даним фактом, поінформовано представників Національної поліції.

Як повідомлялося, прикордонники виявили протягом останнього місяця понад 440 підроблених, недійсних та чужих документів.