Батюшка з «Миротворця» прагне скасувати санкції, які ввів Зеленський

Церковник був помічений на освяченні приміщення поліції окупантів у Горлівці

Віктор Шинкарьов є вікарієм Горлівської єпархії УПЦ МП, яка діє в окупації

Вікарій Горлівської єпархії УПЦ МП і архієпископ Костянтинівський Паїсій (в миру – Віктор Шинкарьов) хоче у суді визнати протиправним і скасувати указ президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані держпорталу «Судова влада України».

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дані держпорталу «Судова влада України»

Йдеться про Указ Зеленського від 11 грудня 2022 року про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Згідно з текстом документа, на священнослужителя накладено 14 видів санкцій. Термін дії – п’ять років.

За даними сайту НАЗК, підставою для накладення санкцій на архієпископа Костянтинівського Паїсія є підтримка ним дій та політики Росії, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також її стабільності та безпеці.

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Що цікаво: за місяць до виходу президентського указу предстоятель УПЦ МП Онуфрій в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври возвів єпископа Костянтинівського Паїсія у сан архієпископа.

У 2018 році церковник потравив до бази «Миротворця» як посібник терористів. Зокрема, він був помічений на освяченні приміщення поліції окупантів у Горлівці.

На початку 2023 року президент Володимир Зеленський призупинив громадянство України 13 священикам УПЦ МП. До того переліку потрапив й архієпископ Костянтинівський Паїсій.