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Проти ексголови Дніпропетровської ОДА відкрито п’ять кримінальних справ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Проти ексголови Дніпропетровської ОДА відкрито п’ять кримінальних справ
фото з відкритих джерел

Всі кримінальні провадження відкрито 10 лютого

За результатами виїзного засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради відкрито низку кримінальних проваджень щодо зловживань з боку керівництва Дніпропетровської облдержадміністрації. Про це повідомляють «Наші гроші» з посиланням на джерело.

Зазначається, що всі кримінальні провадження відкрито 10 лютого, на наступний день після засідання тимчасової слідчої комісії. Відомості в реєстр внесено слідчими головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області.

Таким чином відкриті наступні провадження:

  • за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Дніпропетровської ОДА, які отримали в якості гуманітарної допомоги 11,5 тис. ноутбуків та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд (ч. 2 ст. 364 ККУ);
  • за фактом зловживання службовим становищем колишнім начальником Дніпропетровської ОВА Валентином Резніченком. Слідчі вважають, що він з корисливих мотивів видав розпорядження про примусове відчуження зерна пшениці у суб’єктів господарювання та його подальшу передачу на зберігання до ТОВ «ДМК Дніпромлин», що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 ККУ);
  • за фактом внесення посадовими особами Дніпропетровської ОВА інформації до системи «Шлях» щодо 1369 осіб, з яких скористалися можливістю виїхати за кордон 725 осіб, 100 особам відмовили в перетині державного кордону працівники Державної прикордонної служби та з яких 53 особи не повернулися на територію України (ч. 3 ст. 332 ККУ);
  • за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Дніпропетровської ОДА, які отримали 700 кілограмів бронежилетів і розпорядились ними на власний розсуд (ч. 2 ст. 364 ККУ);
  • за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Дніпропетровської ОДА, які в якості гуманітарної допомоги отримали автомобіль Toyota Land Cruiser 200 та Toyota Hilux. Їх було взято на облік та в подальшому використано не за призначенням  (ч. 2 ст. 364 ККУ).

Нагадаємо, що 24 січня президент Володимир Зеленський звільнив Валентина Резніченка з посади голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Того ж дня звільнений посадовець написав заяву про дострокове припинення депутатських повноважень. На місцевих виборах-2020 Резніченко обрався депутатом Дніпропетровської обласної ради від партії «Пропозиція».

«Главком» повідомляв, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження, в якому замішене ТОВ «Будінвест Інжиніринг» з Дніпра. Донедавна співвласницею цієї компанії була професійна спортсменка, яка працює тренером з пауерліфтингу Яна Хланта. Вона є близькою подругою Валентина Резніченка. Хланта і Резніченко разом багато подорожували за кордон. Окрім того, Хланта пересувалася на автомобілі Різниченка та отримувала зарплату в його фірмі.

За даними керівника ініціативи «Громадський контроль» Дениса Селіна, за день до обшуків у помешканні Хланти, вона спокійно на автомобілі виїхала з Дніпра, а потiм, схоже, перебралася за кордон. Всього у справі орієнтовно 10 фігурантів. За 2022 рік ТОВ «Будінвест Інжиніринг» заробило на дорогах 1,79 млрд грн.

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Теги: Дніпропетровщина поліція Валентин Резніченко ЗСУ

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