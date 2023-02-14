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Уряд звільнив заступників Резнікова та призначив нових

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Уряд звільнив заступників Резнікова та призначив нових
EPA/UPG

Першим заступником Резнікова призначено Героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка

Кабінет міністрів на своєму засіданні у вівторок звільнив Івана Руснака з посади першого заступника Міністра оборони. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Тарас Мельничук.

На його місце призначено Героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

Також звільнено Олега Гайдука з посади заступника міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Раніше повідомлялося, що місце Гайдука може зайняти засновник благодійного фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега. Він підтвердив своє можливе призначення.

Вчора президент України Володимир Зеленський дозволив військовому обіймати посаду першого заступника міністра оборони на період дії правового режиму воєнного стану. 

Нагадаємо, що сьогодні у Німеччині триває зустріч у форматі «Рамштайн». У ній бере участь міністр оборони Олексій Резніков.

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Теги: Міноборони уряд Олексій Резніков

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