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Зеленський звільнив п'ятьох голів облдержадміністрацій

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Зеленський звільнив п'ятьох голів облдержадміністрацій
Глава держави офіційно звільнив очільників ОДА
фото з відкритих джерел

Посади втратили очільники Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської ОДА

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення п’ятьох голів облдержадміністрацій: Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської, йдеться на сайті Офісу президента.

Так, звільнили:

  • Олексія Кулебу з посади голови Київської ОДА;
  • Ярослава Янушевича з посади голови Херсонської ОДА;
  • Дмитра Живицького з посади голови Сумської ОДА;
  • Олександра Старуха з посади голови Запорізької ОДА;
  • Валентина Резніченка з посади голови Дніпропетровської ОДА.

Також Зеленський призначив Олексія Кулебу заступником керівника Офісу президента.

Нагадаємо, уряд ухвалив низку кадрових рішень щодо звільнення очільників областей та заступників міністрів.

Раніше повідомлялося про звільнення Олексія Симоненка з посади заступника генпрокурора.

Крім того, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника керівника Офісу президента. 

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Теги: Володимир Зеленський указ Валентин Резніченко звільнення

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