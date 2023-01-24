Зеленський звільнив п'ятьох голів облдержадміністрацій

Посади втратили очільники Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської ОДА

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення п’ятьох голів облдержадміністрацій: Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської, йдеться на сайті Офісу президента.

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Так, звільнили:

Олексія Кулебу з посади голови Київської ОДА;

Ярослава Янушевича з посади голови Херсонської ОДА;

Дмитра Живицького з посади голови Сумської ОДА;

Олександра Старуха з посади голови Запорізької ОДА;

Валентина Резніченка з посади голови Дніпропетровської ОДА.

Також Зеленський призначив Олексія Кулебу заступником керівника Офісу президента.

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Нагадаємо, уряд ухвалив низку кадрових рішень щодо звільнення очільників областей та заступників міністрів.

Раніше повідомлялося про звільнення Олексія Симоненка з посади заступника генпрокурора.

Крім того, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника керівника Офісу президента.