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Гендиректор МАГАТЕ збирається до Курської області

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Гендиректор МАГАТЕ збирається до Курської області
Після відвідування Курської АЕС Гроссі планує приїхати в Київ
фото з відкритих джерел

Гендиректор МАГАТЕ збирається відвідати Курську АЕС, оскільки вона немає надійного захисту

Найближчими днями генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі хоче відвідати Курську АЕС, а потім поїхати до Києва. Про це повідомляє Bloomberg.

Гроссі заявив, що МАГАТЕ «надзвичайно стурбоване» бойовими діями, які можуть торкнутися району поблизу Курської атомної електростанції. За його даними, вона має старі радянські реактори без необхідного захисного купола.

«Вони не мають захисного купола навколо них, лише звичайний дах, що означає, що активна зона реактора досить відкрита», – пояснив він.

Гроссі очікує, що після відвідування Курської АЕС зможе приїхати в Київ, щоб обговорити ситуації в Курській області із президентом України Володимиром Зеленським.

Гендиректор МАГАТЕ згадав і про ситуацію на Запорізької АЕС. Він заявив, що інспектори організації «не змогли встановити те, кому належать безпілотники», які атакують український енергетичний об'єкт.

«Якби у нас були незаперечні докази, що вказують на джерело, ми б сказали це», – сказав Гроссі та додав, що атомна електростанція ніколи не повинна бути військовою ціллю.

Як повідомлялося, Міжнародне агентство з атомної енергії стежить за ситуацією, пов’язаною з військовою діяльністю, яка відбувається в районі Курської атомної електростанції.

До слова, Міжнародне агентство з атомної енергії висловило стурбованість з приводу повідомлень про бойові дії в районі Курської атомної електростанції в Росії. Генеральний директор агенства Рафаель Гроссі закликав усі сторони до максимальної стриманості, щоб запобігти ядерній аварії, яка може мати серйозні радіологічні наслідки.

Раніше МАГАТЕ зробило тривожну заяву про ядерну безпеку на Запорізькій АЕС.

Теги: Курщина АЕС Володимир Зеленський МАГАТЕ росія

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