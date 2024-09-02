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Прем’єр Нідерландів оголосив про допомогу Україні на понад 200 млн євро

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Прем’єр Нідерландів оголосив про допомогу Україні на понад 200 млн євро
Як зауважив Схоф, Україна і надалі може розраховувати на подальшу підтримку та взаємодію з боку Нідерландів
фото: Володимир Зеленський/ Телеграм

«Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати йти вперед»

Під час першого візиту до України прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф оголосив про новий пакет допомоги. Його розмір – понад 200 млн євро. Про це Схоф написав у Twitter.

Як зауважив Схоф, Україна і надалі може розраховувати на подальшу підтримку та взаємодію з боку Нідерландів.

«Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати йти вперед. Не лише на лінії фронту, а й у повсякденному житті людей. Саме тому Нідерланди надають новий значний пакет підтримки на суму понад 200 мільйонів євро. Пакет спрямований, головним чином, на захист та ремонт енергетичної інфраструктури, а також включає додаткове фінансування гуманітарної допомоги», – написав Схоф.

Він заявив, що люди в Україні мають право жити у свободі та безпеці. А припинення нападів Росії на Україну відповідає інтересам безпеки як Нідерландів, так і Європи в цілому.

«Це переконання ми всі поділяємо. Мій перший візит до України в якості прем'єр-міністра Нідерландів підтвердив моє переконання, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну», –підкреслив він.

Що саме увійде у пакет допомоги наразі не відомо.

Як повідомлялося, сьогодні, 2 вересня, президент України Володимир Зеленський разом з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом відвідали перший тематичний урок в одному з навчальних закладів Запоріжжя.

Теги: Нідерланди військова допомога гроші війна

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