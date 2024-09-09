Окупація Синьківки: голова Харківської ОВА спростував повідомлення про захоплення села

Ситуація на Куп’янському напрямку залишається складною, бо ворог обрав цей напрямок як пріоритетний

Олег Синєгубов: «Щодо Синьківки – там ситуація особливо не змінилася, така, як і була шість місяців тому»

Село Синьківка на Куп'янському напрямку на Харківщині, про захоплення якого росіянами повідомили в аналітичному центрі Інститут вивчення війни (ISW), лишається сірою зоною. Про це повідомив Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у коментарі «Суспільному».

«Щодо Синьківки – там ситуація особливо не змінилася, така, як і була шість місяців тому. Є мінлива ситуація, коли заходить російська техніка – там немає в Синьківці ані наших позицій, ані позицій військ РФ. Туди заходить ворог, після того його знищують і все. Синьківка – це фактично сіра зона, на території якої ведуться активні бойові дії», – сказав Синєгубов.

За його словами, ситуація по Куп’янському напрямку дійсно вкрай важка, тому що ворог обрав цей напрямок як пріоритетний. Там велика кількість бойових зіткнень, від 10 до 20 цілодобово, і зараз там ідуть бої.

Також керівник ОВА прокоментував просування росіян у бік Кругляківки і можливості цивільних виїхати з лівого берега.

«Там зберігаються логістичні маршрути для евакуації, і за потреби ми забезпечуємо там евакуаційні заходи по всіх абсолютно населених пунктах, які перебувають під контролем ЗСУ» – сказав Синєгубов.

У росіян лишився намір захопити Куп'янськ, повідомила Надія Замрига, речниця 14-ї ОМБр, що тримає ділянку на напрямку.

«Останнім часом російська армія зменшила використання техніки, два-три тижні тому вони використовували, і, відповідно, у нас були гарні результати зі знищення важкої техніки, МТЛБ, артсистем. Зараз більше знищуємо живої сили противника», – розповіла речниця.

Як повідомлялося, внаслідок масштабної пожежі в селі Студенок Харківської області вогнем було знищено або пошкоджено 308 будинків, що складає майже половину населеного пункту.