Мати Окуєвої заявила, що слідство має записи обговорення оплати кілеру
Слідство поки не знає імен замовників убивства української військовослужбовиці Аміни Окуєвої, але у правоохоронців є механізми для їх встановлення, заявила мати Окуєвої Ірина Камінська
Слідство має інформацію про грошову винагороду, яку обіцяли кілерам за вбивство української військовослужбовиці Аміни Окуєвої та волонтера Адама Осмаєва. Про це в інтерв'ю «Громадському», опублікованому 27 січня, розповіла мати Окуєвої Ірина Камінська.
Журналіст зазначив, що екснардеп Ігор Мосійчук, помічницею якого була Окуєва, стверджував, ніби кілерам пропонували $500 тис. за вбивство військовослужбовиці і $1 млн – за вбивство Осмаєва.
«Так, є записи, де встановлені голоси, які це все обговорюють. Але я не занурююся в ці деталі. Нехай цим займаються люди, в чиї обов'язки це входить», – заявила Камінська.
За її словами, слідство поки що не знає імен замовників, але у правоохоронців є механізми для їх встановлення.
«Для себе особисто я знаю, хто це. Я називаю це «замовник імперії зла». Імена, ви ж розумієте, з'ясувати важко. Але я думаю, що у слідства є механізм, як у цій ситуації працювати. І те, що мені сказали, теж дає надію, що це можна прослідкувати... Однозначно все веде в Росію. Це секрет Полішинеля», – додала мати Окуєвої.
Як повідомлялось, Святошинський райсуд Києва арештував на два місяці підозрюваного у вбивстві пресофіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.
Нагадаємо, Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року, коли невідомі біля селища Глеваха Київської області обстріляли автомобіль, у якому вона їхала зі своїм чоловіком Адамом Осмаєвим.