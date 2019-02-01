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    Кримінал

    Розстріл подружжя у Миколаєві: вбивця і жертви були родичами

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    <span>Біля будівлі Ленінського районного суду Миколаєва місцевий житель застрелив подружжя, 30 січня 2019&nbsp;</span> - Розстріл подружжя у Миколаєві: вбивця і жертви були родичами
    Біля будівлі Ленінського районного суду Миколаєва місцевий житель застрелив подружжя, 30 січня 2019 

    Стосунки між двома сім'ями погіршилися після того, як виникли розбіжності з питання боргу

    Загибле біля будівлі суду подружжя Бєлових і житель Миколаєва Герасим Багирянц, який їх розстріляв, перебували в родинних стосунках. Про це в п'ятницю, 1 лютого, пишуть «Новости-N» з посиланням на джерело, близьке до родини Багірянц.

    Як з'ясувалося, донька Бєлових, Олександра, проживає в США, виховує трьох дітей. А її чоловік є двоюрідним племінником Герасиму Багірянцу.

    «Михайло і Тетяна Бєлови були знайомі з Герасимом саме як родичі. Багірянц називав Бєлових Міша і Таня, вони його - Гера. Стосунки між двома сім'ями дещо охолонули після того, як виникли розбіжності з питання боргу», - повідомляє видання.

    Як повідомляв «Главком», у середу, 30 січня, на вул. Космонавтів у Миколаєві, біля будівлі «Космос Плаза», де розташований Ленінський районний суд, розстріляли чоловіка і жінку.

    Згодом у поліції розповіли про причини стрілянини, яка сталася на виході з Ленінського районного суду на вулиці Космонавтів, 81 в Миколаєві.

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