Генерал Москаль розказав, як влада збирає «чорну касу» до виборів

Влада тисне на бізнес в Україні, щоб зібрати гроші у «чорну касу» до виборів – Москаль

Влада посилила тиск на великий, середній та малий бізнес в Україні, щоб зібрати гроші у «чорну касу» напередодні чергових виборів. Проте цей тиск не поширюється на підприємства, які контролюються Коломойським, що свідчить про вибірковість дій. Про це заявив екснардеп Геннадій Москаль.

«Подивіться, які наїзди на бізнес – на «Сільпо», на «Нову пошту», на «Криворіжсталь», де інвестор відомий в усьому світі, який займається металургією, на ГОК, який входить до «Метінвесту». В 2023-му – парламентські вибори, в 2024 – вибори президента в Україні. Так от вони сьогодні готують «чорну касу» на виборчу компанію. І всіх кошмарять. Бо всі мають платити «слугам», – заявив Москаль у ефірі телеканалу «Україна 24».

До того ж, за його словами, влада діє вибірково: тиску зазнають не всі українські підприємства. Так, до прикладу, податкова, нарахувавши додаткові збори з ГОКів, які добувають залізну руду, обійшла увагою марганцеві ГОКи Коломойського.

«Середній, малий бізнес кошмарять, я вже не кажу про великих платників податків. Так а чого ж ви марганцеву руду, яка в Ігоря Валерійовича Коломойського, не обклали ніяким податком? Зате обклали всіх інших!», – висловив здивування Москаль.

Він також нагадав, що в Україні зафіксовано відтік інвестицій, адже ніхто із інвесторів не хоче робити бізнес у країні, де силовики вирішують господарські питання, а податкова служба – тисне замість того, аби допомагати бізнесу в роботі.

«Інвестори тікають з України, капітал виводять. Тому що люди берегів не бачать, самоконтроль втратили. Навіщо приходити «Альфі» (спецпідрозділ був залучений до обшуків на ГОКах компанії «Метінвест» – Ред.)? Що, збройні виступи будуть від тих, хто добуває руду? Податкова має бути партнером тих, хто платить податки і утримує цілу державу – і президента, і податкову, і СБУ, і генеральну прокуратуру. А у нас все навпаки», – резюмував Москаль.

Нагадаємо, на початку року прокуратура заарештувала банківські рахунки підприємства «АрселорМіттал Кривий Ріг» за позовом податкової, яка нарахувала йому мільярдні додаткові податки. У компанії обурилися цим рішенням, подали зустрічний позов і виграли суд.

Пізніше про безпрецедентний необґрунтований тиск на бізнес з боку силових структур заявила Група Метінвест: як сказано у офіційній заяві компанії, правоохоронні органи (представники СБУ, БЕБ та прокуратури) фактично привласнили собі функцію податкової служби, намагаючись в обхід податкового законодавства встановити додаткові податкові зобов'язання для бізнесу.

У свою чергу інвестаналітик Сергій Фурса назвав податковий тиск на український бізнес «ганебною історією», про яку говоритимуть навіть у Давосі, і попередив, що таке свавілля адміністративних структур призведе до втрати Україну репутації надійної країни для інвестицій.

А народний депутат Ніна Южаніна заявила, що тиском на великі компанії влада знищує імідж країни, адже податкова служба має допомагати роботі найбільших платників податків, а не заважати їм.