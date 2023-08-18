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ДБР повідомило про чергову підозру екснардепу Киві

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ДБР повідомило про чергову підозру екснардепу Киві
За інформацією слідства, наразі Кива переховується за кордоном
фото: glavcom.ua

Екснардепу повідомлено про підозру в публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та пропаганді війни

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру в публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу і пропаганді війни колишньому народному депутату України від забороненої політичної партії ОПЗЖ Іллі Киві. Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР.

«Слідство встановило, що ексдепутат продовжує розповсюджувати серед населення антиукраїнську пропагандистську інформацію. Ілля Кива у своїх численних публікаціях створював для громадськості образ ворога з чинної української влади, яку потрібно стримувати від агресії. Він активно нагнітав антивладні настрої в українському суспільстві й виправдовував загарбницьку війну РФ проти України. Кива героїзував та виправдовував будь-які військові дії росіян, а також «підбурював» українську аудиторію проти патріотично налаштованих співвітчизників, а російську – проти українців. Він пропагував доцільність вирішення «суперечностей» із застосуванням воєнної сили й масштабного використання збройних сил РФ на території нашої держави», – повідомляє пресслужба ДБР.

Колишньому нардепу повідомлено про підозру в публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу (ч. 3 ст. 109 КК України) та пропаганді війни (ст. 436 КК України). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Киві було повідомлено про підозру в державній зраді, а також у пропаганді війни та закликах до насильницької зміни влади.

За інформацією слідства, наразі Кива переховується за кордоном. Його оголошено в міжнародний розшук.

Зазначимо, Ілля Кива – колишній народний депутат України IX скликання від забороненої політичної партії ОПЗЖ (2019-2022). Колишній член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності та ексрадник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Політик виїхав з України ще до початку повномасштабного вторгнення, спочатку до Іспанії, пізніше – до РФ. 6 березня 2022 року тодішня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала Киві підозру в держзраді, а 10 березня суд заочно відправив нардепа під варту у справі про держзраду. 15 березня його позбавили мандата нардепа. У квітні 2022 року Кива попросив у президента РФ Путіна політичного притулку.

Нагадаємо, 26 липня ДБР оголосило підозру екснардепу від «ОПЗЖ» Рабіновичу. За даними слідства, Рабінович розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн ЄС антиукраїнську пропагандистську інформацію. ДБР стверджує, що Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України. 

Згодом, Служба безпеки України оголосила підозру народному депутату VII і VIII скликань, власнику заблокованого проросійського телеканалу «НАШ» Євгенію Мураєву у державній зраді та розпалюванні національної та релігійної ворожнечі (ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу). 

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Теги: Ілля Кива ДБР росія війна

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