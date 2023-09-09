Підозрюється у держзраді: суд дозволив спецрозслідування щодо екснардепа від ОПЗЖ

За даними слідства, політик втік із України

Суд дозволив проведення спеціального досудового розслідування у справі щодо колишнього народного депутата України від забороненої політичної партії ОПЗЖ, підозрюваного у державній зраді. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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За даними слідства, колишній нардеп напередодні та після повномасштабного вторгнення РФ в Україну розміщував у соціальній мережі та мобільному додатку пропагандистські матеріали на шкоду країні.

З березня 2021 року до березня 2022 року він також озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах, на власному сайті та Телеграм-каналі інформацію, яка мала пропагандистський характер.

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Як стверджує слідство, депутат формував антиукраїнський настрій, шкодив суверенітету та територіальній цілісності України, а також вів підривну діяльність проти нашої країни.

Як зазначається, зрадник втік із України. Його оголошено у розшук. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань (ДБР).

Нагадаємо, броньована автівка Mercedes, що перебуває у власності колишнього народного депутата Віктора Медведчука, якого в Україні обвинувачують у держзраді, зникла. Машину оголосили в розшук.

Як повідомлялося, правоохоронці наклали арешт на активи колишнього бенефіціарного власника «Приватбанку» Ігоря Коломойського.

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До слова, ДБР повідомило про підозру начальнику структурного підрозділу Рівненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який систематично постачав своєму керівнику наркотики.