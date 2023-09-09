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Підозрюється у держзраді: суд дозволив спецрозслідування щодо екснардепа від ОПЗЖ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Підозрюється у держзраді: суд дозволив спецрозслідування щодо екснардепа від ОПЗЖ
Суд дозволив спецрозслідування щодо екснардепа від забороненої ОПЗЖ
фото: Офіс генерального прокурора

За даними слідства, політик втік із України

Суд дозволив проведення спеціального досудового розслідування у справі щодо колишнього народного депутата України від забороненої політичної партії ОПЗЖ, підозрюваного у державній зраді. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, колишній нардеп напередодні та після повномасштабного вторгнення РФ в Україну розміщував у соціальній мережі та мобільному додатку пропагандистські матеріали на шкоду країні.

З березня 2021 року до березня 2022 року він також озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах, на власному сайті та Телеграм-каналі інформацію, яка мала пропагандистський характер.

Як стверджує слідство, депутат формував антиукраїнський настрій, шкодив суверенітету та територіальній цілісності України, а також вів підривну діяльність проти нашої країни.

Як зазначається, зрадник втік із України. Його оголошено у розшук. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань (ДБР).

Нагадаємо, броньована автівка Mercedes, що перебуває у власності колишнього народного депутата Віктора Медведчука, якого в Україні обвинувачують у держзраді, зникла. Машину оголосили в розшук.

Як повідомлялося, правоохоронці наклали арешт на активи колишнього бенефіціарного власника «Приватбанку» Ігоря Коломойського.

До слова, ДБР повідомило про підозру начальнику структурного підрозділу Рівненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який систематично постачав своєму керівнику наркотики.

Теги: суд Опозиційна платформа — За життя державна зрада

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