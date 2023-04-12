Чиновник міськради і псевдоректори. СБУ оголосила підозру ще п'ятьом колаборантам на Херсонщині
СБУ задокументувала підривну діяльність колишнього викладача Харківського університету внутрішніх справ, який звільнився ще у 2014 році
Служба безпеки України продовжує системно викривати зрадників та колаборантів на тимчасово захоплених територіях півдня та сходу України. У результаті слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру ще п’ятьом ворожим поплічниками, які добровільно пішли на співпрацю з ворогом. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
«Кіберфахівці СБУ задокументували злочинні дії колишнього начальника одного з відділів Департаменту житлово-комунального господарства Херсонської міськради. Під час захоплення міста гауляйтер Сальдо особисто запропонував чиновнику очолити створене агресором «унітарне підприємство Херсонтепломережі», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що перебуваючи на «посаді», зловмисник організував так звану «інвентаризацію» майна інфраструктурного об’єкта для його передачі російським монополіям.
Крім того, контррозвідники СБУ викрили двох посадовиць Управління Державної міграційної служби у Луганській області, які приєднались до окупаційного «МВС ЛНР». У лавах фейкової установи зловмисниці виконували вказівки Москви щодо примусової «паспортизації» місцевих жителів.
Ще одна колаборантка під час окупації Херсона очолила так званий «Херсонський університет». Там вона впроваджувала освітні «стандарти» країни-агресора, а під час звільнення міста втекла до Криму.
СБУ також задокументувала підривну діяльність колишнього викладача Харківського національного університету внутрішніх справ, який звільнився ще у 2014 році.
На початку повномасштабного вторгнення він опублікував на одному із проросійських Телеграм-каналів звернення, де закликав колишніх колег та курсантів допомогти агресору у захопленні Києва.
За це наприкінці травня 2022 року зловмисника призначили очільником так званого «Мелітопольського університету ім. Макаренка».
Перебуваючи на «посаді», фігурант поширював кремлівські наративи, в яких ставив під сумнів існування української державності.
За викритими фактами тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень за такими статтями Кримінального кодексу України:
- 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- 111 (державна зрада);
- 111-1(колабораційна діяльність);
- 111-2 (пособництво державі-агресору).
Наразі підозрювані переховуються від правосуддя на тимчасово окупованих територіях України.
Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності за злочини проти нашої держави.
Коментарі — 0