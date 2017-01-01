СБУ попередила теракт на військовому об’єкті Сумщини
- Сьогодні, 11:17
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Розсилка
Завербований спецслужбами РФ житель Сум мав здійснити терористичний акт на одному з військових об’єктів у День Збройних сил України
Співробітники Служби безпеки України попередили терористичний акт на одному з військових об’єктів Сумщини. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
«Правоохоронці встановили, що мешканець обласного центру був завербований спецслужбами РФ як інформатор. Чоловік, зокрема, передавав кураторам дані про військові об’єкти та правоохоронні структури регіону», - йдеться в повідомленні.
Оперативники спецслужби задокументували, що на початку грудня зловмисник отримав з Росії нове завдання. «За задумом кураторів він мав здійснити терористичний акт на одному з військових об’єктів у День Збройних сил України. Вибуховий пристрій еквівалентний майже двом кілограмам тротилу був переданий через «закладку», - інформують у СБУ.
Співробітники СБ України затримали зловмисника під час спроби закласти вибухівку під військовим об’єктом.
Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України.
Зловмисник затриманий згідно із ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Триває досудове слідство.