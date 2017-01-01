СБУ попередила теракт на військовому об’єкті Сумщини

Завербований спецслужбами РФ житель Сум мав здійснити терористичний акт на одному з військових об’єктів у День Збройних сил України

Співробітники Служби безпеки України попередили терористичний акт на одному з військових об’єктів Сумщини. Про це повідомляє прес-центр СБУ. «Правоохоронці встановили, що мешканець обласного центру був завербований спецслужбами РФ як інформатор. Чоловік, зокрема, передавав кураторам дані про військові об’єкти та правоохоронні



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Вибуховий пристрій еквівалентний майже двом кілограмам тротилу

Завербований спецслужбами РФ житель Сум мав здійснити терористичний акт на одному з військових об’єктів у День Збройних сил України

Співробітники Служби безпеки України попередили терористичний акт на одному з військових об’єктів Сумщини. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці встановили, що мешканець обласного центру був завербований спецслужбами РФ як інформатор. Чоловік, зокрема, передавав кураторам дані про військові об’єкти та правоохоронні структури регіону», - йдеться в повідомленні.

Оперативники спецслужби задокументували, що на початку грудня зловмисник отримав з Росії нове завдання. «За задумом кураторів він мав здійснити терористичний акт на одному з військових об’єктів у День Збройних сил України. Вибуховий пристрій еквівалентний майже двом кілограмам тротилу був переданий через «закладку», - інформують у СБУ.

Співробітники СБ України затримали зловмисника під час спроби закласти вибухівку під військовим об’єктом.

Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України.

Зловмисник затриманий згідно із ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Триває досудове слідство.