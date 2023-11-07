Заява Фаріон про мову та військових. Омбудсмен звернувся до СБУ

У ЗСУ служать чоловіки й жінки з різних груп суспільства, різних національних спільнот, різного віросповідання та переконань

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до поліції та Служби безпеки України через поширення відео з негативними висловлюваннями та звинуваченнями стосовно військовослужбовців Збройних сил України, які спілкуються мовами нацменшин. Про це він повідомив у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Особисто звернувся до відповідних органів державної влади – Національної поліції України, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування», – написав омбудсмен.

Лубінець зазначив, що порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками – карається відповідно до ст. 161 Кримінального кодексу України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також омбудсмен нагадав, що у ЗСУ служать та захищають Україну чоловіки й жінки з різних груп суспільства, різних національних спільнот, різного віросповідання та переконань, різного місця проживання тощо.

«Нагадую, що небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є приниження їх людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери – це утиск, форма дискримінації, що заборонена чинним законодавством України», – додав він.

Нагадаємо, ексдепутатка, мовознавиця Ірина Фаріон вважає, що розмовляти українською мовою у війську мають усі, адже це питання дисципліни. «Нарід. Бидломаса має припадок від моєї правди про ухилянтів та москворотих биків, що ганьблять ЗСУ. Гражданє досі не вивчили, що мова ЗСУ – українська, ст. 29. Дякую всім ненависникам. Ви сміття, яке вигребемо з країни неминуче. Інакше війна буде вічно. С*ки і далі служать Путіну. Він вам, бидло, аплодує. А нам своє робити», – написала мовознавиця.

На запитання журналістки про те, що мовознавиця думає про російськомовних бійців полку «Азов», які героїчно тримали оборону Маріуполя, колишня депутатка зауважила, що категорично цього не приймає.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, екскомандир полку «Азов», майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін відповів мовознавиці Ірини Фаріон на закиди щодо російської мови серед «азовців».

Раніше до СБУ щодо цього випадку звернувся нардеп Чернєв.