СБУ затримала російського агента, який готував повітряні удари по Вінниччині

За державну зраду колаборанту загрожує довічне ув’язнення

Служба безпеки України викрила агента ФСБ, який готував серії повітряних атак на об’єкти транспортної та енергетичної інфраструктури у Вінницькій області. Він розвідував локації вузлових залізничних станцій, які можливо використовувалися для перевезення важкого озброєння та боєприпасів ЗСУ у напрямку передової.

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Одержані розвіддані зловмисник мав передати своєму «куратору» з ФСБ через анонімну поштову скриньку. У них мали бути точні координати та фото об’єктів з прив’язкою до місцевості й текстовими роз’ясненнями. Зазначається, що окупанти планували удари із використанням ракетного озброєння та дронів-камікадзе.

Росіяни обіцяли затриманому грошову винагороду у розмірі 100 тис. руб у разі успіху операції. Крім того, після виконаного завдання зловмисник мав виїхати на територію країни-агресора.

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За даними слідства, затриманим є 57-річний мешканець Хмільницького району, якого росіяни дистанційно завербували у травні 2023 року. ФСБ зацікавилась чоловіком через поширення ним в соцмережі «Однокласники» проросійських поглядів.

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На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила ще двох чиновниць-колаборанток у Херсоні. Одна з них намагалася втекти від правосуддя за кордон. Втім, співробітники СБУ завадили цьому і затримали зловмисницю біля кордону з Євросоюзом.