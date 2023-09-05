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Знімала стратегічні об’єкти Харкова під виглядом «селфі»: СБУ затримала ворожу коригувальницю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Знімала стратегічні об’єкти Харкова під виглядом «селфі»: СБУ затримала ворожу коригувальницю
Зловмисницею виявилась працівниця постраждалого підприємства, яку ФБС залучила до співпраці під час її поїздки до Москви
фото: пресслужба СБУ

Для передачі координат українських об’єктів фігурантка робила навпроти них «селфі», потім відправляла фото до ФСБ і після цього одразу видаляла знімки з телефону

Служба безпеки затримала російську інформаторку, яка коригувала російські повітряні атаки по Харкову. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначається, саме за її координатами влітку 2022 року загарбники здійснили ракетний удар по виробничих цехах місцевого заводу енергетичної галузі України. Щоб скоригувати ворожу атаку РФ, фігурантка сфотографувала себе на фоні промислового об’єкта з прив’язкою до місцевості й відправила фото агресору.

Зловмисницею виявилась працівниця постраждалого підприємства, яку ФБС залучила до співпраці під час її поїздки до Москви ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Після 24 лютого минулого року на неї вийшов представник російської спецслужби і поставив завдання передавати йому геолокації українських захисників та критичної інфраструктури у місті.

Знімала стратегічні об’єкти Харкова під виглядом «селфі»: СБУ затримала ворожу коригувальницю фото 1

Для комунікації між собою вони використовували популярний месенджер, а для конспірації жінка постійно змінювала мобільні телефони.

Для передачі координат українських об’єктів фігурантка робила навпроти них «селфі», потім відправляла фото до ФСБ і після цього одразу видаляла знімки з телефону.

Щоб замаскувати підривну діяльність на користь ФСБ, їхня поплічниця активно публікувала у соцмережах власні коментарі, в яких демонстративно критикувала військово-політичне керівництво РФ.

Однак, їй це не допомогло. Співробітники СБУ затримали зловмисницю під час виконання нею нового ворожого розвідзавдання.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, заводський районний суд м. Миколаїв, за матеріалами доказової бази Служби безпеки України, ухвалив рішення запроторити за ґрати ворожу інформаторку терміном на 11 років, яка коригувала для окупантів ракетні удари по лікарнях Миколаєва. Також Служба безпеки затримала чергового ворожого коригувальника, який «зливав» окупантам місця базування Сил оборони у Миколаєві та передавав агресору локації місцевих об’єктів соціальної інфраструктури, у тому числі міських навчальних закладів та лікарень. 

Теги: селфі жінка 24 лютого

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