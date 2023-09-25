СБУ затримала наркоторгівця, який перевозив кокаїн у власному шлунку

За один раз наркокур’єр міг переправити до пів кілограма кокаїну на 3,5 млн грн

Для перевезення товару через кордон зловмисники запаковували його у спеціальні капсули, які потім ковтали

Служба безпеки затримала одного з наркоторгівців, який перевозив кокаїн з Латинської Америки в Україну у власному шлунку. Про це повідомили в СБУ.

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Для прихованого перевезення товару через кордон зловмисники запаковували його в спеціальні капсули, а потім їх ковтали. За один раз наркокур’єр міг переправити у власному шлунку до пів кілограма кокаїну на майже 3,5 млн грн.

Як повідомляє СБУ, маршрут контрабандного каналу пролягав транзитом через декілька європейських країн. Потім наркотики завозили до Одеси для подальшого збуту. Нелегальний бізнес дозволяв його учасникам систематично одержувати мільйонні прибутки.

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За даними слідства, незаконну діяльність організувала представниця криміналітету із Сумщини разом зі спільником, який виїхав до однієї з країн Латинської Америки.

Там чоловік налагодив зв’язки з місцевими наркоторгівцями, в яких купував кокаїн та переправляв його своїм спільникам в Україну. Зокрема, мешканець Одеси отримував контрабандний «товар» та в подальшому підшукував наркодилерів.

фото: СБУ

Для перевезення наркотиків із-за кордону фігуранти регулярно залучали наркокур’єрів, які отримували свій відсоток з кожної партії товару. Таких перевізників підшукували серед осіб, що звільнялися від призову й могли вільно перетинати кордон.

Співробітники СБУ затримали одного з учасників наркоугруповання на митному посту. Він у собі та у власних речах намагався завезти в Україну майже пів кілограма кокаїну.

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Після цього було затримано ще двох фігурантів – організаторку наркотрафіку та її спільника-одесита.

Під час обшуків у зловмисників вилучено мобільні телефони та інші докази злочинної діяльності.

фото: СБУ

Усім трьом затриманим повідомили про підозру в контрабанді наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб.

Суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою. СБУ повідомляє, що тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності постачальника зарубіжних наркотиків, який переховується за кордоном. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.