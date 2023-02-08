СБУ завершила розслідування щодо колишнього очільника Баканова
Про результати розслідування щодо Баканова суспільство проінформують пізніше
Службове розслідування щодо діяльності колишнього голови Служби безпеки Івана Баканова завершено. Про це повідомили члени парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський та Роман Костенко в ефірі «Радіо Свобода».
«Спеціальні процедури з перевірки діяльності пана Баканова завершено. Я думаю, що про це суспільство буде поінформовано, коли це буде необхідно. Тому що це грифовані матеріали перевірки, вони з обмеженим доступом... Ми також отримали відповідь, де знаходиться Баканов. Він знаходиться в Україні», – сказав Веніславський, посилаючись на нового очільника СБУ Василя Малюка, який брав участь у засіданні Комітету Ради 6 лютого.
Костенко додав, що не знає, чи виявлено службовим розслідуванням якісь факти злочинів, вчинених Бакановим. На його думку, матеріали розслідування слід передати до Державного бюро розслідувань, оскільки Баканов є військовослужбовцем.
«Такі справи розслідує ДБР. Але наскільки я знаю, цю справу не передано до ДБР і я не знаю, чи взагалі є факти злочину. Але ДБР має вивчити результати цього розслідування. Тому конкретики не було», – додав нардеп.
Нагадаємо, 19 липня Рада звільнила Баканова з посади голови СБУ.
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