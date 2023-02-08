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СБУ завершила розслідування щодо колишнього очільника Баканова

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ завершила розслідування щодо колишнього очільника Баканова
Баканова було звільнено з посади голови СБУ 19 липня
фото з відкритих джерел

Про результати розслідування щодо Баканова суспільство проінформують пізніше

Службове розслідування щодо діяльності колишнього голови Служби безпеки Івана Баканова завершено. Про це повідомили члени парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський та Роман Костенко в ефірі «Радіо Свобода».

«Спеціальні процедури з перевірки діяльності пана Баканова завершено. Я думаю, що про це суспільство буде поінформовано, коли це буде необхідно. Тому що це грифовані матеріали перевірки, вони з обмеженим доступом... Ми також отримали відповідь, де знаходиться Баканов. Він знаходиться в Україні», – сказав Веніславський, посилаючись на нового очільника СБУ Василя Малюка, який брав участь у засіданні Комітету Ради 6 лютого.

Костенко додав, що не знає, чи виявлено службовим розслідуванням якісь факти злочинів, вчинених Бакановим. На його думку, матеріали розслідування слід передати до Державного бюро розслідувань, оскільки Баканов є військовослужбовцем.

«Такі справи розслідує ДБР. Але наскільки я знаю, цю справу не передано до ДБР і я не знаю, чи взагалі є факти злочину. Але ДБР має вивчити результати цього розслідування. Тому конкретики не було», – додав нардеп.

Нагадаємо, 19 липня Рада звільнила Баканова з посади голови СБУ.

Теги: Верховна Рада Іван Баканов СБУ

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