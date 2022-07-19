Звільнення Баканова: ексголова СБУ поставив скептикам п'ять запитань

Баканов звернувся до тих, хто недооцінював роботу СБУ за його управління

Колишній очільник СБУ прокоментував рішення парламенту

Очільник СБУ Іван Баканов, якого напередодні Верховна Рада відправила у відставку, озвучив свою позицію щодо таких кадрових змін у Службі. Відповідне звернення Баканова було оприлюднено на сторінці СБУ у Facebook.

Баканов зауважив, що зазвичай, коли голова Служби безпеки України йде з посади, прийнято гучно звітувати про професійні здобутки.

«Із самого першого дня в Службі я сповідував інший принцип – реальні справи не потребують словесної допомоги. Особливо в спецслужбі. Бо результат – самодостатня величина, яка не залежить від будь-яких суб’єктивних оцінок. Політичних інтриг та інших передумов. Тим більше у такій надчутливій сфері, як державна безпека», – зазначив він.

Крім того, Баканов підкреслив, що СБУ – це не політична структура, а її голова – не політик.

«Ми займалися справами, а не піаром. Будували максимально прозорі відносини з суспільством, яке наразі чимало знає про досягнення Служби за останні 3 роки», – підкреслив ексочільник Служби.

Також у дописі з нагоди звільнення Іван Баканов запропонував скептикам відповісти на кілька запитань

За каденції якого Голови СБУ було затримано і оголошено підозру куму Путіна?

Коли ще Служба безпеки розслідувала кримінальні справи, де фігурують топполітики і лідери парламентських фракцій?

Чи були коли-небудь більш масштабні та масові викриття ворожих агентів у різних державних органах, ніж за останні роки?

Хто саме системно взявся за проросійські партії і почав протидіяти ворожій пропаганді?

Коли у державну власність стали повертати майно і важливі об’єкти інфраструктури, які різноманітні ділки прибрали до рук раніше?

«Я щиро дякую за службу кожному чесному і професійному співробітникові СБУ. Я вдячний народу України за довіру протягом цих трьох років. І сподіваюсь, що результати роботи наступних керівників СБУ будуть лише кращими», – йдеться у дописі СБУ.

Раніше Зеленський призначив тимчасового очільника СБУ. Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський начебто має намір звільнити з посади голови Служби безпеки України Івана Баканова через низку невдалих операцій і втрат у Херсоні.

Згодом Зеленський заявив, що не планує змінювати керівника СБУ і якби хотів звільнити Івана Баканова, то давно б це зробив. А наразі підстав для цього немає. Однак 17 липня Зеленський таки усунув Баканова з посту голови СБУ.

Також 17 липня президент відсторонив Ірину Венедіктову від посади генерального прокурора та призначив її заступника Олексія Симоненка виконувачем обов'язків генерального прокурора.

Нагадаємо, фракція «Європейська Солідарність» вважає кадрові рішення щодо керівників Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора черговим кроком до диктатури російського зразка і вимагає звіту Баканова та Венедіктової у парламенті, як це передбачено законом.