Схема на мільйони: Луценко розкрив подробиці запорізької справи

Заступник голови Запорізької облради разом з братом організовували фіктивні тендери

Співробітники Харківської прокуратури та Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ сьогодні провели 30 обшуків у Запоріжжі. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко. Він пояснив, що «справа стосується депутата облради та його брата, які



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У Запорізькій облраді пройшли обшуки

Заступник голови Запорізької облради разом з братом організовували фіктивні тендери

Співробітники Харківської прокуратури та Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ сьогодні провели 30 обшуків у Запоріжжі. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Він пояснив, що «справа стосується депутата облради та його брата, які через вплив на посадових осіб організовували фіктивні тендери на благоустрій парку (2,7 млн грн) та шкільні спортмайданчики (84 млн грн) з наперед визначеним переможцем».

Коментуючи заяву голови фракції «Самопоміч» у Верховній Раді Олега Березюка, який назвав дії правоохоронців політичними репресіями, Луценко зазначив: «Справа в тому, що підозрюваним організатором схеми є заступник голови Запорізької облради В. Марченко, який згідно даних слідства разом з братом - очевидно в порядку сімейної самопомочі - лобіювали свої фірми через зв'язки з екс- опоблоківцем заступником мера Пустоваровим».

«Ще одна прихильниця гасла «Візьми і зроби», голова міського осередку партії , займалася переведенням грошей в готівку», - повідомив генпрокурор.

«Я розумію емоції пана очільника фракції у ВР: його людей затримано, а опоблоківець втік через вікно і в тапках по снігу», - додав Луценко.

Як повідомлялося, 21 грудня харківська прокуратура проводить обшуки у запорізьких чиновників у рамках розслідування за фактом привласнення майна за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою). Силовики проводять обшуки за кількома десятками адрес проживання запорізьких чиновників.

За інформацією ЗМІ, відомо, що обшуки пройшли у заступника мера Анатолія Пустоварова, а також у заступника голови Запорізької облради Владислава Марченка і його брата Марка.

Зазначимо, що Владислава Марченка вже звинувачували у незаконному збагаченні, 20 березня співробітники Департаменту по захисту економіки Національної поліції України вручили чиновнику підозру про корупцію. Марченка звинувачували у конфлікті інтересів у питанні реструктуризації підрозділів обласної ради, яка проходила в 2016 році.

Раніше голова фракції «Самопоміч» у ВР Олег Березюк заявив про арешт керівника обласної ланки партії Владислава Марченка і керівника міської фракції політсили в Запоріжжі Дарії Трюхан.

Пізніше адвокат Марченка підтвердив затримання свого підзахисного.