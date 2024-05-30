Заступник Фіцо заявив, що прем'єр «йде на поправку, але вона триватиме надзвичайно довго»

Прем'єр Словаччини переніс дві кількагодинні операції

Заступник словацького прем'єр-міністра, міністр оборони Роберт Каліняк, заявив, що одужання Роберта Фіцо від вогнепальних поранень у живіт йде в правильному напрямку, але буде «надзвичайно довгим». Його цитує агентство AFP.

Фіцо досі перебуває в лікарні в місті Банська Бистриця після того, як 15 травня в нього кілька разів вистрілили після виїзного засідання кабінету міністрів у місті Гандлова в центральній Словаччині.

«Одужання прем'єр-міністра нарешті на правильному шляху. Це одужання буде надзвичайно довгим, оскільки його травми дуже серйозні», – оголосив журналістам Роберт Каліняк. Він додав, що прем'єр Словаччини вже може приймати їжу.

Своєю чергою радник словацького уряду Ерік Каліняк, який був присутній під час стрілянини, сказав журналістам, що кулі уразили тонку кишку Фіцо: «Вона була прострелена наскрізь п'ять разів, але лікарі зробили диво».

Прем'єр Словаччини переніс дві кількагодинні операції в лікарні Банської Бистриці, яка оцінила його стан як задовільний.

Нагадаємо, замах на Роберта Фіцо стався 15 травня у місті Гандлова після виїзного засідання уряду. У прем'єра кілька разів вистрілив 71-річний письменник Юрай Чінтула. За словами нападника, він не хотів убивати Фіцо. Він нібито підготував замах на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо за два дні. Нападник хотів помститися за політику прем’єра, яку не підтримує. Про це пише Pravda з посиланням на матеріали суду.

Цінтула раніше заявив, що не шкодує про скоєне, проте пізніше переглянув свій підхід і вибачився перед Фіцо. Ніхто інший під час замаху, за його словами, не міг постраждати, оскільки він добре вміє стріляти й обрав мішенню тільки очільника словацького уряду.

Як повідомлялося, стан глави уряду Словаччини Роберта Фіцо, у якого стріляли залишається важким, заявив віце-прем'єр та міністр оборони країни Роберт Каліняк.