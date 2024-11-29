У пошуках фейкових інвалідів. Нацполіція взялася за АРМА

Кримінальне провадження відкрито за фактами службового підроблення та зловживанням службовим становищем

Головне слідче управління Національної поліції отримало доступ до медичної документації працівників Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), котрим встановлено групу інвалідності під час воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За даними слідства, працівники медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), переслідуючи мету отримання неправомірної вигоди, організовали видачу посадовим особам АРМА підроблених документів із присвоєння групи інвалідності. Ця пільга дозволяє отримати відстрочку від проходження служби в ЗСУ, а також мати додатковий дохід у вигляді пенсії.

У текстах судових ухвал згадується кілька посадовців АРМА (їхні прізвища приховано), які є людьми з інвалідністю. Наприклад, один із них у лютому 2023 року отримав III групу інвалідності за діагнозом «Пізній відновний період гострого порушення мозкового кровообігу». Інший співробітник АРМА став інвалідом III групи у квітні 2024 року.

Суд дозволив слідчим зробити копії документів (медичної карти амбулаторного хворого, довідок від лікарів, оригіналів рентгенологічного обстеження, лабораторних аналізів, виписок з історії хвороби (епікризів), документів, у яких відображено результати лікування, обстеження, лікарняних листів), на підставі яких окремим працівникам Агентства з розшуку та менеджменту активів призначено групу інвалідності.

Кримінальне провадження відкрито наприкінці жовтня за фактами службового підроблення та зловживанням службовим становищем.

Як повідомляв «Главком», Міжвідомча робоча група, утворена Міністерством охорони здоров'я, перевірить обґрунтованість рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) у понад тисячі посадовців.

Як відомо, загальнонаціональний скандал із МСЕКами розпочався з того, що 4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Новий указ Зеленського передбачає, що Міністерство оборони здоров'я розробить зміни до законодавства про те, як людину оцінюватимуть на наявність підстав для інвалідності. Також буде утворено робочі групи із перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

Згодом уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК. Також Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

Вже 20 листопада Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №12178 про ліквідацію медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). А 18 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон №11225 про удосконалення роботи медико-соціальних експертних комісій.