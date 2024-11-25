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Міністерство охорони здоров’я перевірить майже 1,7 тис. посадовців на фіктивну інвалідність

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міністерство охорони здоров’я перевірить майже 1,7 тис. посадовців на фіктивну інвалідність
Міністерство охорони здоров'я разом із правоохоронними органами перевіряють рішення щодо встановлення інвалідності посадовцям
фото з відкритих джерел

Посадовців понад 30 державних органів перевірять на фіктивну інвалідність через рішення МСЕК

Міжвідомча робоча група, утворена Міністерством охорони здоров'я, перевірить обґрунтованість рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) у понад тисячі посадовців. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Станом на кінець листопада було сформовано перелік з 1695 посадових осіб з понад 30 державних органів. «Вони направлені для здійснення експертизи щодо обґрунтованості прийнятих щодо них рішень медико-соціальними експертними комісіями», – пише МОЗ.

Серед відібраних справ, які підлягають перегляду:

  • 32% – працівники органів податкової служби України;
  • 26% – працівники органів прокуратури;
  • 17% – працівники органів митної служби;
  • 25% – працівники інших державних органів.

Відомство зазначає, що список осіб, чиї справи підлягають перегляду, розширюється із поступовим надходженням нової інформації від представників правоохоронних органів.

До складу міжвідомчої робочої групи входять представники Міністерства охорони здоров'я, Міністерства соціальної політики, Міністерства внутрішніх справ, Національного агентства з питань державної служби, Служби безпеки України тощо.

Як відомо, загальнонаціональний скандал із МСЕКами розпочався з того, що 4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.  Новий указ Зеленського передбачає, що Міністерство оборони здоров'я розробить зміни до законодавства про те, як людину оцінюватимуть на наявність підстав для інвалідності. Також буде утворено робочі групи із перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

Згодом уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК. Також Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

Вже 20 листопада Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №12178 про ліквідацію медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). А 18 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон №11225 про удосконалення роботи медико-соціальних експертних комісій. 

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Теги: МСЕК чиновник Міністерство охорони здоров'я корупція в Україні

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