У Білій Церкві поліція проводить спецоперацію: у місті одночасно 50 обшуків



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У Білій Церкві працюють спецпризначенці, кримінальна поліція та слідчі

Поліція затримує членів злочинної організації

Сьогодні, 27 липня, з самого ранку у Білій Церкві на Київщині поліція проводить спецоперацію із затримання членів злочинної організації. Про це повідомив керівник Головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook.

«Поліція Київської області проводить затримання членів злочинної організації. У місті одночасно проводять 50 обшуків. Працюють спецпризначенці, кримінальна поліція та слідчі», - написав він.

Нєбитов пообіцяв повідомити деталі справи згодом.

Він просить мешканців Білої Церкви з розумінням поставитися до обмежувальних заходів.

Як повідомлялося, у четвер, 25 липня, у селі Крюківщина Києво-Святошинського району було скоєно озброєний напад на водія. Для затримання зловмисників було введено оперативний план «Сирена».

У результаті було затримано двох зловмисників. Ними виявилися двоє громадян Грузії 50-ти та 42-річного віку, які тимчасово проживають у Києві. В їхньому автомобілі було знайдено зброю та боєприпаси.