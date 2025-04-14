Справа Богуслаєва. Адвокат закликав випустити 86-річного підзахисного під домашній арешт

Адвокат Кравець назвав справу про підозру у роботі на країну-агресора «фарсом»

Адвокатське об’єднання «Кравець і партнери» отримало лист Європейського суду з прав людини, що стосується справи трирічного утримання під вартою колишнього нардепа, експрезидента корпорації «Мотор Січ», конструктора Вячеслава Богуслаєва.

Про це адвокат Ростислав Кравець повідомив у своєму Telegram-каналі. За словами юриста, 86-річного генерального конструктора вертолітної техніки тримають під вартою без жодних альтернатив.

Адвокат наполягає, що Вищий антикорупційний суд конфіскував все майно Богуслаєва без жодного доказу його протиправної діяльності. «Тому все, що може тепер бути альтернативою, так це домашній арешт, бо всі активи конфісковано», – пише Ростислав Кравець.

«Сама справа по суті звинувачення вже перетворилась у фарс. Як виявилось, всі двигуни, що були поставлені до Китаю, там і знаходяться. Все, в чому були звинувачення, з'ясувалось, що просто вигадка, яку через журнашлюшок перетворили на «факт», – продовжує юрист.

Він згадав, що одразу після з'ясування цього, дворічного розгляду і вже третього прокурора, вся колегія суддів взяла самовідвід і тепер справу починають розглядати з початку.

«Зрозуміло, що ніхто не хоче прийняти виправдувальний вирок, а чекають просто його смерті, як цинічно це не було. Раз на обмін він не погоджується, то хай помре в тюрмі. Мабуть, так вирішили?» – припустив адвокат. На його думку, у такому випадку прокурори вийдуть сухими з води, а от майбутнє суддів викликає у нього запитання.

«Скільки можна 86-річну людину тримати під вартою? Де всі ці борцуни за права людини на зарплаті у чужинців, чому мовчать? Відповідь очевидна – всі вони звичайні заробітчани, а їх діяльність не має нічого спільного з захистом прав людини, як і нашого Омбудсмена, якщо дивитись на все це об'єктивно», – заявив Кравець.

Нагадаємо, Вячеслава Богуслаєва було затримано в жовтні 2022 року за підозрою у роботі на країну-агресора, а згодом СБУ повідомила, що він фінансував терористичну організацію «ДНР».

Окрім того, журналісти опублікували телефонну розмову Богуслаєва з росіянами, в якій він обговорював питання торгівлі з країною-агресором через треті компанії та країни.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ у жовтні 2023 року передали до суду обвинувальний акт на В’ячеслава Богуслаєва за чотирма статтями Кримінального кодексу України: