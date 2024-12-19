Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід голові КРАІЛ

Посадовця триматимуть під вартою до 4 лютого 2024 року без права на заставу

Печерський районний суд Києва 19 грудня обрав запобіжний захід голові Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івану Рудому. Про це повідомив кореспондент Суспільного в залі суду.

Посадовця триматимуть під вартою до 4 лютого 2024 року без права на заставу.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора офіційно підтвердив затримання голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого за фактом незаконного функціонування на території України онлайн-казино, фактичними власниками якого є громадяни РФ. Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання й роботи чиновника, а також у його автомобілях.

За даним слідства, затриманий мав здійснювати забезпечення державного регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і лотерей. Зокрема, не допускати до їх діяльності осіб, пов'язаних із державою-агресором. Проте через його дії представники комерційної структури, пов’язані з РФ, отримали ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет та сприяли державі-агресору.

Раніше повідомлялося, що 5 грудня ДБР повідомило про підозри бенефіціарним власникам та топменеджерам онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей. Підозри отримали бенефіціарні власники онлайн-казино – троє громадян Росії, а також двоє громадян України – директор і власник торгової марки й домену. Зокрема, в межах слідства було встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території так званої «ЛНР». Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ, а також збройна агресія проти України. До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення здійснювала фінансування ветеранів так званої «СВО». Саме ж онлайн-казино (його назвав не розкривалася) продовжує діяльність на території Росії та на російських вебресурсах.

До відома, у травні цього року Печерський районний суд Києва наклав арешт на рахунки онлайн-казино Pin-Up (ТОВ «Укр гейм технолоджі») і Vbet (ТОВ «Вбет Україна») в межах кримінального провадження ДБР. Pin-Up і Vbet входять до першої п'ятірки найбільших гральних компаній в Україні, посідаючи відповідно третє і п'яте місця за 2023 рік. У рішеннях суду сказано, що компанії підозрюють у причетності до механізму з надання послуг із відмивання злочинних доходів через купівлю криптовалюти та обходу санкцій проти Росії.

ДБР встановило, що Pin-Up з 19 січня 2022 року до 26 лютого 2024 року перерахувала понад 170 млн грн ліцензійних платежів за програмне забезпечення компанії Guruflow Team LTD, яку контролюють громадяни Росії. 11 квітня гроші на банківських рахунках Pin-Up визнали речовим доказом, а через місяць їх заарештували. За рахунками заборонені будь-які фінансові операції.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з розшуку й управління активами (АРМА) стягує рекордні 2,6 млрд грн з рахунків онлайн-казино, повʼязаного із представниками РФ.