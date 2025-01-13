Каска та бронежилет? Адвокати підозрюваного у справі Фаріон просять про додатковий захист

Суд задовольнив клопотання адвоката Зінченка про посилення заходів під час його конвоювання до суду

Адвокати підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка заявили, що йому нібито погрожує небезпека. Під час судового засідання вони закликали надати йому додатковий захист.

Так, захисник обвинуваченого Юрій Немировський надав судді скриншоти з інтернету про можливі погрози вбивством В'ячеслава Зінченка. На тлі цього він запропонував одягати на Зінченка бронежилет, коли його досталяють до суду.

«Треба сприяти здійснення додаткових заходів охорони при доставці і відвозу підзахисного з суду. Охорона добре справляється, коли підзахисного забирають від мене. Але він зовсім відкритий у просторі під час приїзду до суду. Є певний страх і застереження, що можемо втратити нашого обвинуваченого», – заявив Немировський.

Інший захисник Ігор Сулима запропонував одягати на Зінченка каску.

Після перерви суд задовольнив клопотання адвоката Зінченка про посилення заходів під час його конвоювання до суду.

Як відомо, Шевченківський районний суд Львова застосував заходи безпеки у вигляді особистої охорони щодо доньки Ірини Фаріон Софія Особа та її двох малолітніх дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Заходи безпеки діють два місяці – до 2 березня 2025 року.На початку січня до львівського суду надійшло клопотання адвоката Софії Особи з проханням застосувати заходи захисту стосовно доньки Фаріон та членів її сім`ї, оскільки їм загрожує небезпека від сторонніх осіб

Також у межах справи щодо вбивства Ірини Фаріон, її донька Софія Особа подала цивільний позов про відшкодування моральної шкоди на суму 15 млн грн. Про це під час засідання повідомила її адвокатка Наталія Романик. Софія Особа заявила, що моральну компенсацію у розмірі 15 млн грн, обіцяє перерахувати на потреби ЗСУ. Водночас адвокати Зінченка просили додатковий час для вивчення цього цивільного позову на відшкодування моральної шкоди.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Раніше мати підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка Олена звернулась до правозахисників і зазначила, що досі немає доказів, що Ірину Фаріон убив саме її син. Також вона заявила, що адвокати мають нові докази невинуватості сина. Про це вона написала в листі до Центру прав людини Zmina.

До слова, як повідомляв «Главком», у справі про вбивство відомої мовознавиці та колишньої нардепки Ірини Фаріон необхідно провести 15 молекулярно-генетичних експертиз.