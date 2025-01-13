Вбивство Фаріон. Донька мовознавиці вимагає 15 млн грн компенсації моральної шкоди

Софія Особа повідомила, куди перерахує моральну компенсацію у розмірі 15 млн грн

У межах справи щодо вбивства Ірини Фаріон, її донька Софія Особа подала цивільний позов про відшкодування моральної шкоди на суму 15 млн грн. Про це під час засідання повідомила її адвокатка Наталія Романик.

Водночас адвокати Зінченка просили додатковий час для вивчення цього цивільного позову на відшкодування моральної шкоди.

Також у залі суду Софія Особа заявила, що моральну компенсацію у розмірі 15 млн грн, обіцяє перерахувати на потреби ЗСУ. Саме у підрозділ, де служив її чоловік Василь Особа, який загинув на війні.

Нагадаємо, що Шевченківський районний суд Львова застосував заходи безпеки у вигляді особистої охорони щодо доньки Ірини Фаріон Софія Особа та її двох малолітніх дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.