Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Вбивство Фаріон. Донька мовознавиці вимагає 15 млн грн компенсації моральної шкоди

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вбивство Фаріон. Донька мовознавиці вимагає 15 млн грн компенсації моральної шкоди
Софія Особа у залі суду, 13 січня
фото: скріншот з відео

Софія Особа повідомила, куди перерахує моральну компенсацію у розмірі 15 млн грн

У межах справи щодо вбивства Ірини Фаріон, її донька Софія Особа подала цивільний позов про відшкодування моральної шкоди на суму 15 млн грн. Про це під час засідання повідомила її адвокатка Наталія Романик.

Водночас адвокати Зінченка просили додатковий час для вивчення цього цивільного позову на відшкодування моральної шкоди.

Також у залі суду Софія Особа заявила, що моральну компенсацію у розмірі 15 млн грн, обіцяє перерахувати на потреби ЗСУ. Саме у підрозділ, де служив її чоловік Василь Особа, який загинув на війні.

Нагадаємо, що Шевченківський районний суд Львова застосував заходи безпеки у вигляді особистої охорони щодо доньки Ірини Фаріон Софія Особа та її двох малолітніх дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Читайте також:

Теги: суд гроші вбивство Ірина Фаріон компенсація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

1 січня 2025 року Україна відмовилася від транзиту російського газу
Росія підвісила Україну на два гачки. Від одного ми позбулися
2 сiчня, 07:46
Антикорупціонеру Лємєнову, якого судять за ухиляння від армії, обрали запобіжний захід
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 2024, 12:33
Від початку року курс зріс на 4 грн
Офіційний курс долара встановив новий рекорд
30 грудня, 2024, 16:39
Микола Тищенко через хворобу серця не явився на суд
Стало відомо, чому Тищенко не з'явився на засідання суду у Дніпрі
23 грудня, 2024, 15:27
Виплата кешбеку за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року
Мінекономіки повідомило, скільки кешбеку отримали українці за останній місяць 2024 року
6 сiчня, 11:48
У Польщі зросла мінімальна погодинна ставка оплати праці
Мінімальна зарплата у Польщі перевищила українську в шість разів: названо суму
3 сiчня, 03:31
Президент Франції постане перед судом у «лівійській справі»
Хабар від Каддафі. Колишній президент Франції може отримати 10 років за ґратами
7 сiчня, 08:14
Пенсійне забезпечення залишається болючою темою для багатьох країн
Названо найкращі країни світу для пенсіонерів: рейтинг
9 сiчня, 17:16
Зеленський подякував американському лідеру за підтримку нашої держави, нашої незалежності та за консолідацію міжнародної спільноти
Зеленський провів телефонну розмову з Байденом: про що говорили
10 сiчня, 23:16

Кримінал

Схема заробітку на ухилянтах. У Миколаєві співробітник ТЦК отримав підозру
Схема заробітку на ухилянтах. У Миколаєві співробітник ТЦК отримав підозру
Справа про вбивство Фаріон. Засідання суду відкладено
Справа про вбивство Фаріон. Засідання суду відкладено
Каска та бронежилет? Адвокати підозрюваного у справі Фаріон просять про додатковий захист
Каска та бронежилет? Адвокати підозрюваного у справі Фаріон просять про додатковий захист
Підозрюваний у вбивстві Фаріон отримав дозвіл на спілкування телефоном
Підозрюваний у вбивстві Фаріон отримав дозвіл на спілкування телефоном
Вбивство Фаріон. Донька мовознавиці вимагає 15 млн грн компенсації моральної шкоди
Вбивство Фаріон. Донька мовознавиці вимагає 15 млн грн компенсації моральної шкоди
Суд над закарпатськими ґвалтівниками. Сторона потерпілої заявляє про затягування справи
Суд над закарпатськими ґвалтівниками. Сторона потерпілої заявляє про затягування справи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 січня: ситуація на фронті
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 січня 2025
26K
МСЕК-скандали отримують розв’язку. На Черкащині прокурор втратив групу інвалідності
18K
Відстань до фронту різко скоротилася: влада Дніпропетровщини повідомила про небезпеку
17K
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Станіслав Боклан – 65. Найдорожчий актор країни відзначає ювілей

Новини

Без опадів, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Сьогодні, 06:00
Атака на Запоріжжя і Суми: головне за ніч
Сьогодні, 05:40
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
На Рівненщині 14-річний мотоцикліст збив насмерть пішохода
Вчора, 14:58
Українські військові знищили ще один командний пункт росіян на Донеччині
Вчора, 14:40
ЗСУ пояснили, чому росіяни хочуть обійти Покровськ та Мирноград
Вчора, 13:16

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua