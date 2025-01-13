Підозрюваний у вбивстві Фаріон отримав дозвіл на спілкування телефоном

Мати Зінченка: «Ми з ним тепер розмовляємо, можна сказати, це новорічний подарунок»

Мати підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка Олена розповіла, що тепер може спілкуватися із сином поза судовими засіданнями. Вона заявила журналістам, що нібито з 2025 року Зінченко отримав такий дозвіл.

«Дозволили з Нового року зателефонувати йому. Він телефонує один раз на тиждень, 15 хвилин. Ми з ним тепер розмовляємо, можна сказати, це новорічний подарунок», – пояснила Олена Зінченко.

Жінка також заявила, що у звільнення сина їй допомагають вірити «вищі сили».

Раніше прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Раніше мати підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка Олена звернулась до правозахисників і зазначила, що досі немає доказів, що Ірину Фаріон убив саме її син. Також вона заявила, що адвокати мають нові докази невинуватості сина. Про це вона написала в листі до Центру прав людини Zmina. До листа жінка додала фотографії, на яких риси обличчя та статура В’ячеслава Зінченка нібито дещо відрізняються від рис та статури хлопця, якого зафіксували камери біля будинку Ірини Фаріон. За її словами, адвокат має відеодоказ того, що на момент, коли камери фіксували хлопця у дворі під будинком Фаріон, Зінченко перебував в іншому місті. Проте суд не взяв це до уваги.

Раніше за клопотанням прокурорів Галицький районний суд міста Львова продовжив запобіжний захід підозрюваному в умисному вбивстві Ірини Фаріон. Він перебуватиме під вартою без права на заставу до 12 січня 2025 року включно.

До слова, як повідомляв «Главком», у справі про вбивство відомої мовознавиці та колишньої нардепки Ірини Фаріон необхідно провести 15 молекулярно-генетичних експертиз.