Ексміністра оборони Бразилії заарештували через звинувачення у спробі держперевороту

Сам заперечує будь-яку причетність до спроби державного перевороту

У Бразилії заарештували колишнього міністра оборони Вальтера Брагу Нетто за звинуваченням в організації державного перевороту з метою скасування результатів виборів 2022 року. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Нетто також працював керівником апарату колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару і був його підтримкою під час невдалого переобрання у 2022 році. Своєю чергою Нетто заперечує будь-яку причетність до спроби державного перевороту.

Як заявили у федеральній поліції, уже видано два ордери на обшук, ордер на арешт і запобіжний захід, окрім арешту, щодо осіб, які ймовірно перешкоджають розслідуванню.

Обшуки відбулися в резиденції Нетто в Ріо-де-Жанейро та в будинку полковника у відставці Флавіо Ботельо Перегріно в Бразиліа. Самого ексміністра оборони взяли під варту в Ріо.

Зауважимо, бразильська влада звинуватила Нетто разом з Болсонару, іншими членами уряду і колишніми військовими командирами в плануванні державного перевороту, щоб не дати президенту Луїсу Інасіу Лула да Сілві обійняти посаду після того, як він виграв вибори 2022 року.

Нагадаємо, бразильська влада звинуватила колишнього президента країни Жаіра Болсонару та 36 інших осіб в спробі держперевороту у 2022 році після обрання його наступником Луїса Інасіу Лула да Сілви.

До слова, у Бразилії 31 жовтня 2022 року завершилися вибори президента. Перемогу здобув колишній глава держави Луїс Інасіу Лула да Сілва.

Повідомлялося, що Болсонару оскаржив результати виборів президента у Бразилії. Зазначалося, що команда Болсонару вказує на нібито виявлені «ознаки невиправних неполадок» у деяких машинах для прийому бюлетенів під час другого туру виборів.

Тоді ж після оголошення результатів виборів у бразильському Ріо-де-Жанейро спалахнули протести.