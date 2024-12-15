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ABC News виплатить Трампу $15 млн у справі про наклеп

Ірина Бура
glavcom.ua
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ABC News виплатить Трампу $15 млн у справі про наклеп
Позов було подано 19 березня до окружного суду Південної Флориди
фото з відкритих джерел

Суперечку вирішили шляхом укладання угоди про досудове врегулювання

Телеканал ABC News і ведучий Джордж Стефанопулос погодилися на досудове врегулювання щодо поданого обраним президентом США Дональдом Трампом позову про наклеп. Про це пише Reuters.

Позов було подано 19 березня до окружного суду Південної Флориди. У ньому стверджувалося, що Джордж Стефанопулос зробив зловмисні та неправдиві заяви під час інтерв’ю з конгресвумен Ненсі Мейс у програмі ABC This Week 10 березня 2024 року. Зокрема, Стефанопулос заявив, що Трампа визнано винним у зґвалтуванні, чого насправді не було, і запитав Мейс, як вона може підтримувати його кандидатуру.

«Ми раді, що сторони досягли угоди про припинення позову на умовах, викладених у судових документах», – зазначив представник ABC News.

Ця заява стосувалася цивільної справи, ініційованої письменницею Е. Джин Керролл, яка звинувачувала Трампа у зґвалтуванні. Представники Трампа заявили, що коментар Стефанопулоса був неправдивим, зловмисним та порушував професійні стандарти журналістики.

Щоб уникнути подальших юридичних розглядів, телеканал та ведучий мають публічно вибачитись і передати $15 млн на фінансування майбутньої президентської бібліотеки Трампа. 

ABC News зобов'язується не лише здійснити виплату, але й опублікувати до неділі заяву у супровідній статті до інтерв’ю від 10 березня. У заяві має бути зазначено: «ABC News і Джордж Стефанопулос шкодують про заяви, зроблені щодо президента Дональда Дж. Трампа під час інтерв'ю Джорджа Стефанопулоса з конгресвумен Ненсі Мейс у програмі ABC This Week 10 березня 2024 року».

Зазначимо, переможець президентських виборів у США Дональд Трамп подав цілу серію судових позовів проти ЗМІ, які його критикували. Серед них провідна американська газета The New York Times. 

Нагадаємо, федеральний суд Нью-Йорку зобов'язав тоді ще колишнього президента США Дональда Трампа виплатити понад $83 млн за позовом письменниці та журналістки Елізабет Джин Керролл, яка звинуватила політика в наклепі та сексуальному насильстві. 

А у травні 2023 року Федеральний суд присяжних Мангеттена у Нью-Йорку визнав Дональда Трампа винним у справі про спробу зґвалтування журналістки та письменниці Джин Керролл. Дональд Трамп повинен виплатити приблизно $5 млн компенсації.

Як повідомлялося, Верховний суд Нью-Йорка зобовʼязав Трампа виплатити майже $400 тисяч компенсації газеті The New York Times, проти якої він програв позов.

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Теги: суд США Дональд Трамп політика фінансування зґвалтування

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