Справа закарпатських ґвалтівників. Стало відомо, коли суддя оголосить вирок

Останнє слово у справі Феміда проголосить вже наступного місяця

Суд оголосить рішення у справі про зґвалтування неповнолітньої 7 лютого о 10:00 у приміщенні Воловецький районний суд Закарпатської області. Про це повідомляють адвокати потерпілої.

За словами представників 14-річної, сторона захисту зрозуміла, що більше затягувати судовий процес немає змоги та що це лише прискорює неминуче завершення розгляду.

«Сьогодні виступили в дебатах всі троє обвинувачених та одна з матерів. Потерпіла сторона так і не побачила щирого каяття та визнання вини. Лише чергові наративи про неповнолітню постраждалу, яка нібито сама винна, та «дітей», які чомусь готові вже мобілізуватися, але не готові нести реальні та справедливі наслідки за свої дії», – йдеться в заяві.

Як відомо, Воловецький районний суд Закарпатської області переніс фінальне засідання у справі у гучній справі про зґвалтування на 30 січня. Як повідомлялося, за день до призначеного засідання, захворіла мама двох обвинувачених, яка є їх законною представницею у справі, яка триває вже 3,5 роки.

Нагадаємо, що резонансний злочин стався у День Незалежності, 24 серпня 2021 року. На той час троє неповнолітніх, учні 10 класу Верхньоворітської загальноосвітньої школи прийшли до будинку потерпілої. Не підозрюючи нічого лихого, дівчина вийшла до хлопців. Уже в суді потерпіла розповість: до цього була з хлопцями у дружніх взаєминах. У підвальне приміщення, куди її заманили обвинувачені, прийшла добровільно, не знаючи, що вони планують робити.

Ця історія набула широкого розголосу після ухвалення вироку неповнолітнім кривдникам у березні 2023 року. Тоді головуюча суддя Оксана Софілканич обмежилася умовним терміном покарання замість реальної посадки трьох обвинувачених. Апеляційний суд скасував надто м’який вирок через істотні порушення, допущені Софілканич, і повернув справу на повторний розгляд. Зрештою гучна справа потрапила до рук судді Олександра Пелиха.

Раніше адвокати, які представляють інтереси 14-річної постраждалої дівчини внаслідок групового зґвалтування на Закарпатті, виявили спроби затягнення судового процесу. Двоє обвинувачених у справі про зґвалтування дівчинки на Закарпатті намагаються уникнути відповідальності через мобілізацію.

До слова, глава Міноборони Рустем Умєров повідомив, що двом обвинуваченим у справі про зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті відмовлено у мобілізації до Збройних сил України.