Суд над закарпатськими ґвалтівниками. Сторона потерпілої заявляє про затягування справи

Як зауважують адвокати постраждалої, обвинувачені своїми діями продовжують психологічне насильство над потерпілою

Воловецький районний суд Закарпатської області переніс фінальне засідання у справі у гучній справі про зґвалтування на 30 січня. Про це повідомляють адвокати потерпілої.

«Сьогодні (11 січня) мало бути фінальне засідання у справі, яка триває вже 3,5 роки та не дає спокою ані потерпілій, ані суспільству. Суддя мав лише заслухати виступи одного з обвинувачених, двох матерів обвинувачених, репліки сторін та останнє слово обвинувачених. Після цього – піти в нарадчу кімнату для ухвалення остаточного рішення про винуватість чи невинуватість обвинувачених. Проте, вчергове саме за день до призначеного засідання, захворіла мама двох обвинувачених, яка є їх законною представницею у справі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прокурор попросив суд відкласти розгляд справи без зміни представника. Суд погодився та призначив наступне засідання на 30 січня.

Представники потерпілої, занепокоєні тим, що:

обвинувачені та їхні адвокати не обґрунтували, що хвороба є саме тяжкою або що мати обвинувачених не може тимчасово залишити лікувальний заклад;

так само обвинувачені та їхні адвокати не обґрунтували, чому матір обвинувачених не може вийти на відеоконференцію з судом з власних технічних засобів;

немає чітких та підтверджених лікарем строків, які необхідні для відновлення здоровʼя законної представниці;

відсутні гарантії, що під час наступного засідання хтось інший з боку захисту обвинувачених раптово знову не поскаржиться на стан здоров’я.

Адже після невдалої спроби мобілізації двох з обвинувачених, на думку адвокатів, затягування та зловживання правами стали системною практикою обвинувачених:

13 грудня 2024 року – засідання не відбулося нібито через хворобу дитини однієї із захисниць обвинувачених (у день засідання не додали до клопотання жодного підтверджуючого документа);

26 грудня 2024 року – через нібито «втому» іншої захисниці обвинувачених,

27 грудня 2024 року – захворіла мати одного з обвинувачених, яка є його законною представницею (в день засідання не додали до клопотання жодного підтверджуючого документа).

«За дивним збігом обставин цю законну представницю госпіталізували до лікарні, у якій вона й працює. Це викликає обґрунтовані підозри, що обвинувачені та їхні адвокати затягують судовий розгляд на шкоду психологічному стану потерпілої. Тим більше, що у Вища рада правосуддя (ВРП) наразі розглядають питання дострокового припинення відрядження судді у цій справі. Якщо у ВРП погодяться з таким рішенням, то справу передадуть іншому судді та весь процес розпочнеться спочатку – уже втретє. Що врешті призведе до ретравматизації дівчинки, яка вчергове проживатиме той жах», – заявили адвокати потерпілої.

Як зауважують адвокати постраждалої, обвинувачені своїми діями продовжують психологічне насильство над потерпілою.

«Ми наполягаємо, що лише принципова позиція учасників процесу (у тому числі прокурорів) та судді здатна запобігти системним штучним затягуванням та не допустить порушення права потерпілої на розгляд справи упродовж розумного строку, яке гарантує стаття 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод», – зауважили адвокати потерпілої.

Нагадаємо, що резонансний злочин стався у День Незалежності, 24 серпня 2021 року. На той час троє неповнолітніх, учні 10 класу Верхньоворітської загальноосвітньої школи прийшли до будинку потерпілої. Не підозрюючи нічого лихого, дівчина вийшла до хлопців. Уже в суді потерпіла розповість: до цього була з хлопцями у дружніх взаєминах. У підвальне приміщення, куди її заманили обвинувачені, прийшла добровільно, не знаючи, що вони планують робити.

Ця історія набула широкого розголосу після ухвалення вироку неповнолітнім кривдникам у березні 2023 року. Тоді головуюча суддя Оксана Софілканич обмежилася умовним терміном покарання замість реальної посадки трьох обвинувачених. Апеляційний суд скасував надто м’який вирок через істотні порушення, допущені Софілканич, і повернув справу на повторний розгляд. Зрештою гучна справа потрапила до рук судді Олександра Пелиха.