Федоров розказав, чим займається після звільнення

Ексміністр оборони запускає власний проєкт, першим ключовим інвестором якого стане CEO Palantir Алекс Карп

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров працює над створенням власної defense tech-компанії. Першим ключовим інвестором нового проєкту має стати генеральний директор американської технологічної компанії Palantir Алекс Карп. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Федорова.

«Працюємо над створенням власної defense tech-компанії. Першим ключовим інвестором стане Алекс Карп, CEO Palantir. Наш новий амбітний проєкт посилить Україну та допоможе побудувати безпечніше майбутнє для всього світу. Усі деталі – згодом», – написав Федоров. Подробиць про майбутню компанію, її структуру, обсяг інвестицій та конкретні розробки ексміністр поки не розкрив.

Алекс Карп заявив, що готовий співпрацювати з Федоровим та його командою. За його словами, нова компанія має використати накопичені Україною знання та досвід сучасної технологічної війни.

Palantir уже тривалий час співпрацює з Україною у сфері оборонних технологій. Зокрема, технології компанії використовували для аналізу повітряних атак, опрацювання великих масивів розвідувальних даних та планування deep strike-операцій.

У травні, коли Федоров ще очолював Міністерство оборони, він зустрічався з Карпом та обговорював подальше впровадження штучного інтелекту у військовій сфері. Окремим напрямом співпраці стала платформа Brave1 Dataroom, яка дає розробникам доступ до реальних даних із поля бою для навчання моделей штучного інтелекту.

Нагадаємо, раніше Михайло Федоров погодився на пропозицію міністра оборони Італії Гвідо Крозетто стати його радником з оборонних інновацій. При цьому ексміністр залишатиметься жити та працювати в Україні.