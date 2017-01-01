Суд арештував на два місяці бойовика, який катував українських заручників

Затриманий тривалий час входив до збройних формувань терористів «Рим» та «Перша козача сотня ім. С. Синельникова»

Печерським райсудом заарештовано на 60 діб без альтернативи внесення застави бойовика «ЛНР», який брав участь у катуванні українських військових, взятих терористами у заручники. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган. «Печерським райсудом заарештовано на 60 діб без альтернативи



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Затриманий тривалий час входив до збройних формувань терористів «Рим» та «Перша козача сотня ім. С. Синельникова»

Печерським райсудом заарештовано на 60 діб без альтернативи внесення застави бойовика «ЛНР», який брав участь у катуванні українських військових, взятих терористами у заручники. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

«Печерським райсудом заарештовано на 60 діб без альтернативи внесення застави громадянина Ж., який підозрюється у тому, що він у 2014 році, займаючи посаду помічника ватажка незаконного збройного формування «Рим» вів бойові дії проти підрозділів Збройних сил України», - написала вона.

Як повідомлялося, у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України, правоохоронці встановили, що уродженець Луганської області тривалий час входив до незаконних збройних формувань терористів «Рим» та «Перша козача сотня ім. С. Синельникова», де був особистим помічником ватажків угруповання.

Під час досудового слідства співробітники СБУ задокументували, що бойовик брав участь у катуванні українських військових, взятих терористами у заручники. Він також за вказівкою російських кураторів конвоював бранців на територію РФ.