Україна звернулася до Швеції щодо екстрадиції екснардепа Святаша

Пакет документів вже направлений українською стороною до Швеції

Прокурори Офісу генерального прокурора завершили підготовку матеріалів для екстрадиції колишнього народного депутата України Дмитра Святаша, підозрюваного у держзраді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Схеми».

За даними джерел журналістів у правоохоронних органах, пакет документів для його видачі вже направлений українською стороною до Швеції.

У відповіді Офіс генерального прокурора посилається на рішення Київського апеляційного суду та Вінницького міського суду, які «оперативно розглянули відповідні питання й ухвалили необхідне процесуальне рішення».

Йдеться про рішення Київського апеляційного суду від 30 жовтня 2026 року, який зараз розглядає апеляцію на вирок Дмитру Святашу. Цим рішенням суд підписав запит про видачу Святаша для забезпечення його участі в кримінальному провадженні.

Раніше, 28 жовтня, Вінницький міський суд підготував і підписав клопотання про видачу Святаша зі Швеції для притягнення до кримінальної відповідальності за обвинуваченням у державній зраді й пособництві державі-агресору. Там також повідомили, що до групи прокурорів, яка веде справу у Київському апеляційному суді, було додатково включено прокурорів Офісу генерального прокурора, відповідальних за міжнародне співробітництво, що «дозволило забезпечити комплексне опрацювання міжнародно-правових аспектів справи».

Нагадаємо, у Швеції затримали колишнього народного депутата України Дмитра Святаша, якого український суд заочно засудив до 12 років позбавлення волі за злочини, пов'язані з підтримкою російської агресії. Експолітик прибув до Стокгольма нібито для відвідування концерту американського співака Стіві Вандера, однак його затримали під час проходження паспортного контролю.

Влітку 2024 року Дмитра Святаша засудили до 12 років позбавлення волі: його визнали винним у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України й шахрайстві на суму 2,2 млрд грн. З 2023 року його також підозрюють у держзраді. Зараз колишній політик перебуває під вартою міграційної ради Швеції. Українські правоохоронці заявляють, що Святаш перебуває в розшуку.