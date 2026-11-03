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Мендель прокоментувала підозру в держзраді

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Мендель прокоментувала підозру в держзраді
3 листопада правоохоронці повідомили Мендель підозру в державній зраді та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України
фото: Юлія Мендель/Facebook

Колишня прессекретарка президента заперечила співпрацю з росіянами

Колишня прессекретарка президента Юлія Мендель прокоментувала повідомлення їй про підозру в державній зраді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис у Facebook.

«Повідомляється, що мене підозрюють у державній зраді. Підставою для цієї підозри стали мої публічні виступи в західних ЗМІ та дописи в соціальних мережах – зокрема ті, що стосувалися викриття корупції в оточенні Зеленського, відсутності свободи слова та політичних переслідувань. Фактично, висунувши цю підозру, Зеленський довів, що я маю рацію», – написала Мендель.

Мендель прокоментувала підозру в держзраді фото 1

Також колишня прессекретарка президента заперечила співпрацю з росіянами.

Нагадаємо, 3 листопада правоохоронці повідомили колишній прессекретарці президента України Юлії Мендель підозру в державній зраді та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.

Зауважимо, у травні колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель дала інтерв’ю американському блогерові Такеру Карлсону. За словами Мендель, вона нібито розмовляла із членами української делегації, які брали участь у переговорах у Стамбулі 2022 року, і вони заявили, що «погодилися б на все», а Зеленський начебто «особисто погодився віддати Донбас».

Як відомо, у вересні президент України ввів санкції проти Юлії Мендель. Ініціатором запровадження обмежень проти колишньої прессекретарки глави держави є Служба безпеки України. 

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Теги: підозра Юлія Мендель державна зрада

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